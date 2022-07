Por nuevas habilidades, el 75% de las ofertas laborales han cambiado

En solo cinco años las exigencias para ejercer un cargo han cambiado radicalmente y a un ritmo acelerado y eso se nota en tres cuartas partes de los empleos.



Esa es una de las conclusiones del reporte de Boston Consulting Group (BCG) “Shifting Skills, Moving Targets, and Remaking the Workforce”, tras evaluar más de 15 millones de ofertas laborales en línea entre 2016 y 2021. Con esta información, diseñó el Índice de Habilidades Disruptivas (Skill Disruption Index) con el que se pudo comprobar que tan rápidos y significativos son los cambios en roles específicos.



Según explicó la firma, el índice combina dos medidas: la llegada de nuevas habilidades y el cambio en la importancia de esas capacidades.



Para un Ingeniero de datos dicho índice es de 100 y para una psicóloga organizacional se ubica en 82.



También se incluyo el del un director de información/director de tecnología de la información: (76), un gerente de adquisición/reclutamiento de talento (71), un escritor técnico (69), un director ejecutivo (63), y un consejero de carrera (60).



Si se trata de un controlador de tráfico aéreo ese indicador es 56, para un físico es 48; para un cocinero es 37 y para un músico o cantante llega a 27.



Cerca de tres cuartas partes de los trabajos cambiaron más entre 2019 y 2021 (una tasa de crecimiento anual compuesto del 22 %) que entre 2016 y 2018 (19 %).



“Atribuimos este aumento a la pandemia, que obligó a las empresas a repensar las operaciones y a las personas en todo tipo de ocupaciones a adoptar nuevas formas de trabajo y nuevas habilidades”, analiza Según Sandro Marzo, Managing Director & Partner de BCG .



Además, el 37% de las 20 habilidades principales solicitadas en los trabajos promedio han cambiado desde el 2016.



Una de cada cinco destrezas (22%) es completamente nueva. Los sectores donde se ha visto más rápido este cambio son finanzas, diseño, medios de comunicación, escritura, gestión y operaciones comerciales, recursos humanos y TI.



“De hecho, el ritmo del cambio se ha acelerado de tal manera que muchos trabajos se ven comprometidos ante la falta de habilidades disruptivas”, plantea.



El estudio revisó el porcentaje de las 20 principales habilidades solicitadas que cambiaron. En los trabajos relacionados con atención al cliente, mientras que en el 2017 eran el 13% para 2021 pasó a 46% y en administración y operaciones comerciales el salto fue de 13% a 32%.



Según BCG, la tecnología es el principal factor que está impulsando el cambio en las habilidades solicitadas. En algunos casos, ha traído cambios drásticos para diferentes sectores y cita, en particular, el caso del comercio electrónico.



En otros implica cambios más sutiles como el reemplazo del papel por tabletas, la asignación de turnos de atención médica o bancaria, o hasta el pago del transporte a partir de aplicaciones.



Un tema que se confirma en este estudio acerca de habilidades disruptivas es que las destrezas que tienen que ver con campos como el análisis de datos y el marketing digital, ya no se limitan sólo a los trabajos en el campo de la Tecnología y la Información (TI).

Por su parte, las habilidades blandas, como la comunicación verbal y el relacionamiento, se han vuelto transversales a todas las áreas.



RECOMENDACIONES



Marzo dice que se inicia una era única llamada la Gran Disrupción, fenómeno laboral que exige una acción rápida de los empleadores para comprender qué habilidades necesita su organización y cómo acceder a ellas, para anticiparse a lo que pide el mercado.

“Es por esto que los distintos departamentos de una empresa deben complementarse con nuevas competencias”, recomienda el estudio.



En solo cinco años, el cambio de habilidades ha sido rápido y de gran alcance. En algunos trabajos, ha sido abrumador. Los líderes de la organización, los equipos de recursos humanos, los educadores, los agentes del sector público y los colaboradores deben identificar estos cambios, no sólo para solicitar las nuevas habilidades en las vacantes, sino también para reentrenar a sus equipos, y así mantenerlos competitivos.



CONSTANZA GÓMEZ