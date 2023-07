Por qué Colombia es uno de los países más atractivos para invertir

El informe de la consultora KPMG 'In an uncertain world, Latam M&A is on the rise', revela que, pese a la inflación a nivel global, América Latina sigue siendo muy importante para la inversión y el desarrollo económico mundial.

(Vea: Análisis: ¿la economía colombiana está mejorando o en qué punto está?).

Según los datos recolectados por la encuesta, en la que participaron cerca de 400 ejecutivos de 14 países diferentes en todo el mundo, 45 % de las compañías e inversionistas cree que la oportunidad para las fusiones y adquisiciones (M&A, por si siglas en inglés) en la región latina nunca han sido tan favorables como ahora.

(Vea: Explicación del Banrep y el Minhacienda para mantener tasas en 13,25 %).

De acuerdo con el informe, cuatro de cada cinco inversionistas califican su operación más reciente en América Latina como un éxito en general. Algo que, de hecho, lleva a que los expertos afirmen que en los próximos dos años se vea un aumento en la compra de fondos de capital privado (60 %), ventas por fondos de capital privado (57 %) y venta de carve-outs corporativos (56 %).



(Vea: A abril, exportaciones de bienes no mineros se han incrementado 14 %).



Y aunque los expertos dicen que toda la región resulta atractiva en términos generales, hay cinco países que se 'roban' la atención: México (79 %), Brasil (69 %), Costa Rica (54 %), Chile (53 %) y Colombia (51 %).



Así las cosas, en Economicast hablamos con Martín Escobar, director en KPMG Law y Responsable de Private Enterprise, para comprender el papel de Colombia en las inversiones y por qué es uno de los países más atractivos de la región latina.

(Vea: Fitch reafirmó calificación de Colombia en BB+ Perspectiva Estable).

PORTAFOLIO