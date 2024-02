Gobierno 'cuestionó' que el Emisor no bajara sus tasas 50 puntos básicos

En su última reunión, y por segunda sesión consecutiva, la junta directiva del Banco de la República tomó la decisión de bajar 25 puntos básicos las tasas de interés. De esta manera, su tasa de intervención pasó del 13 % al 12,75 %.



Para llegar a esta determinación, cinco directores votaron por una disminución de esa magnitud y dos lo hicieron a favor de reducirla 50 puntos básicos. Este último punto llama la atención si se considera que las expectativas de los analistas apuntaban a que el Emisor ubicará los tipos en 12,50 %.

Por esa misma línea, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que una reducción de 50 puntos básicos no solo permitiría reducir la tasa de intervención, sino que contribuiría a que baje la tasa real del mercado.

No obstante, indicó que el recortar nuevamente los tipos es una decisión importante porque abre el camino para alcanzar la meta prevista para el cierre del año, la cual está enfocada en que estos se ubiquen cerca del 8 %.

"Bajar las tasas de intervención es importante para la recuperación del crecimiento económico", destacó Bonilla.

¿Por qué el recorte no fue mayor?

El gerente del Banrep, Leonardo Villar, explicó que la decisión que tomó la junta directiva va en la dirección de reducir las tasas. Sin embargo, esto deberá hacerse de manera cautelosa para controlar los riesgos de que una disminución más acelerada derivará a una situación en la que el proceso se frene o se revierta si este condujera en una nueva aceleración de la inflación.

"La manera de garantizar que la reducción de las tasas de interés sea sostenible y persistente es haciéndolo de tal manera que sea consistente con la senda descendente de la inflación", destacó Villar.

En ese orden de ideas, el gerente señaló que esto va en línea con el compromiso del Banco de la República de llevar a la inflación a alcanzar un nivel cercano al 3 % antes de mediados del 2025.

También señaló que el consenso va encaminado a que se incrementen las probabilidades de que "eventualmente, si las condiciones lo permiten y si eso es consistente con la meta de inflación dentro del plazo previsto, se bajen las tasas a un mayor ritmo de lo que se ha hecho en las dos últimas juntas".

De la misma manera, Villar aclaró que si bien las dos bajas consecutivas en la tasa de intervención pueden interpretarse como el inicio de un ciclo descendente, la junta directiva del Banrep analiza en cada oportunidad la información disponible para tomar la mejor determinación.

"No es bueno como junta preanunciar las decisiones futuras porque puede existir información que nos haga actuar distinto y es preferible no generar mensajes sobre acciones de las cuales no podemos estar seguros. Las decisiones se toman de una manera que dependen de los datos que vamos recibiendo y de las proyecciones que tenemos en cada momento", explicó.

En ese sentido, señaló que si bien no hay certeza de que en cada sesión se hagan recortes o en qué nivel se harán, sí hay una intención de encaminarse hacia unas tasas de interés menores.

