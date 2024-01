Por qué el Gobierno Nacional se plantea poner fin a los carros a gasolina

En una reciente charla con la Presidencia de la República, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a una de las apuestas más ambiciosas de este Gobierno en materia ambiental, la transición energética, y resaltó que esta apuesta se debe mover también desde el transporte.



Bonilla González sostuvo que si bien una de las prioridades en la mesa con los transportadores es ponerse de acuerdo frente a cómo subirá el galón del diesel, “hay otras que a nosotros nos interesa como gobierno y es cómo generamos una senda de sustitución del parque automotor para que vayamos abandonando el consumo de este combustible”.



“Es tiempo de que pasemos a otro tipo de combustibles menos contaminantes o más amigables con el medio ambiente, que vayamos pasando a carros híbridos o vayamos pasando a carros eléctricos”, agregó este funcionario.



Así mismo, al ser cuestionado por el valor actual del precio de los carros que no operan con combustibles fólsiles, dijo que es un camino largo y que no se puede desfallecer, puesto que la transición energética es una ilusión de todos los colombianos que buscan una mejor calidad del medioambiente y cuidar los ecosistemas.



“Eso es lo que tenemos que ir planteando, que significa que de entrada sí tenemos que dejar un horizonte en el mercado colombiano de a partir de qué año, en qué momento no podemos autorizar más la matrícula de un vehículo que consuma diésel o gasolina y solamente entren eléctricos o entre vehículos con hidrógeno”, dijo el Ministro de Hacienda.



Ricardo Bonilla cerró destacando que “van a existir en el mercado, en un futuro próximo, esas ofertas más económicas y entonces debemos revisar cómo vamos generando esto de manera efectiva, porque hoy la carga de la carga ambiental por gasolina y por diésel es muy alta todavía en el país”, aunque dejó claro que la prioridad en este momento es llegar a un acuerdo con los camioneros para evitar inconvenientes con las alzas al diésel.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio