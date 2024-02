Revuelo por una ‘ruptura institucional’ golpea la confianza en la economía

Mucho revuelo se ha generado en todo el país tras las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, sobre un escenario de ruptura institucional que se estaría gestando para derrocarlo, y el llamado que hizo a que las personas cercanas a su movimiento rodeen el Estado para evitar que se desestabilice el Gobierno.



Si bien este mensaje plantea la posibilidad de que se presente una realidad que aún no se ha visto y que para muchos es desconocida, expertos advierten que, por lo menos en el mundo económico, es algo que no se puede tomar a la ligera, ya que cualquier mención que pueda ser desproporcionada, puede afectar la imagen de Colombia.



Los gremios fueron los primeros en responder a esto, resaltando, desde Amcham, que es necesario “fortalecer las instituciones y mantener la independencia de las ramas del poder público como los principales mecanismos definidos por nuestra sociedad para tramitar las diferencias que existan en democracia”.



Y no es para menos, ya que algunos expertos como Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, explicaron a Portafolio que si la gente percibe que es un cambio verdadero y permanente en la calidad de las instituciones de Colombia, se generará un impacto directo en el apetito de riesgo hacia el mercado local, puesto que se reduce y el mundo empezaría a cobrarle más al país por préstamos.

“La gente quiere tener menos pesos y más dólares. Entonces, hay presión sobre el tipo de cambio. La tasa de interés y el tipo de cambio suben, hay menos propensión a invertir y también de las familias a consumir. Ahí puede inducir una recesión y puede ser un tiro en el pie del propio Gobierno. No entender que gobernar es concentrarse en lo que es posible y no en lo que es un sueño o una ideología”, dijo Echeverry.



Entre tanto, para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, solamente el hecho de que se genere este tipo de debates, genera incertidumbre entre los agentes económicos, lo cual podría tener efectos sobre la inversión.



“De acuerdo con nuestra última encuesta de opinión financiera, los factores sociopolíticos son los más relevantes para tomar decisiones de inversión, por encima de la política monetaria y la política fiscal. Por esto es fundamental que las diferentes ramas del poder público resuelvan sus diferencias dentro de los canales institucionales”, agregó.

Cabe resaltar que todo esto va orientado, según el Presidente de la República, de un supuesto plan para llevar a cabo una “toma mafiosa” por parte de la Fiscalía y debido a esto solicitó una movilización de toda la ciudadanía.



No obstante, para Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, lo importante es dejar en claro que hasta el momento no se ha dado ninguna clase de ruptura institucional y que los procesos que se han adelantado están dentro del marco legal y lo que dictamina la Constitución.



“Más que hablar de una posible ruptura institucional, lo que tiene uno que estar examinando son las consecuencias del hecho de que los responsables de la campaña presidencial y vicepresidencial del año 2022 estén siendo procesados y pues esto supone una serie de riesgos muy importantes para esas personas y para el Gobierno”, explicó Restrepo, quien insistió en que hay que dejar actuar a los entes de control.

Vale la pena recordar que esta no es la primera vez que Petro habla de que lo quieren sacar de la Presidencia, pues ya lo hizo en varias ocasiones el mes pasado, como cuando comentó un registro judicial que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia hicieron a la sede de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en Bogotá hace semanas.



Portafolio habló también con José Ignacio López, presidente de Anif, quien dijo que pese a todo lo que está sucediendo y el ruido político y económico, se debe tener en cuenta que el país tiene una larga tradición institucional y es muy improbable que se llegue a una situación de ruptura.



“Creo que estamos lejos de tener ese tipo de eventos y una de las fortalezas de Colombia sigue siendo su marco institucional y muchos de los analistas e inversionistas, pues siempre le reconocen esa categoría y esa calidad de manejo institucional. No tengo ahora mucho más que decir sobre el tema”, sostuvo.

Líos con el presupuesto ratifican las diferencias

Pese a que el Presidente de la República advierte que los ataques a su Gobierno vienen desde afuera, recientes sucesos como el denunciado por este medio, con los líos jurídicos del Presupuesto General de la Nación, dejan en evidencia que se podría hablar de fuego amigo o diferencias al interior de su equipo, que incluso han terminado en la salida de Jorge Iván González, de Planeación Nacional, luego de que este advirtiera en varias ocasiones las inconsistencias que hay en este documento, especialmente con los $13 billones que no tienen una asignación directa, tal y como se ordena desde la legislación nacional.



Si bien al interior de la Casa de Nariño, Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional; ya se plantean algunas salidas a este problema, las negativas que se estarían dando por parte del presidente Petro a discriminar las partidas que él quiere mantener globales; siguen dejando abierto el PGN 2024 a requerimientos ante la rama judicial.

En lo que concierne al escenario de ruptura institucional, el rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, dice que “las economías del mundo que simultáneamente cuidan su institucionalidad son aquellas que son más capaces de, aprovechando ese sentido democrático y de respeto institucional, avanzar en materia económica, de generar mayor producción, de lograr una mejor articulación de sus diferentes actores”.



El también exministro de Hacienda cerró diciendo que “hay que blindar a la economía de este debate, de esta confrontación política innecesaria y hay que acompañar a la economía para que siga su marcha y en simultánea hay que garantizar ese respeto institucional y a la democracia y a las instituciones”.

