Las razones por las que habría un descenso en las tasas de captación

En su política de hacer una revisión normativa, la Superintendencia Financiera expedirá en los próximos días una norma que alinea a los estándares internacionales los requisitos del Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN).



Esta es una medida que diseñó el acuerdo de Basilea III (legislación bancaria internacional) para que las entidades tuvieran un fondeo estable y los plazos se calzaran entre lo que captan y lo que prestan. Es decir, que si en un momento hay problemas de liquidez con una entidad, el fondeo sea lo suficientemente estable para suplir la liquidez que se retira.

El Superintendente Financiero, César Ferrari, dijo que el proyecto de Circular Externa se encuentra publicado en la página web de la entidad para comentarios del mercado financiero en el que en síntesis se hace una “elevación del ponderador de 0% a 25% para los depósitos vista de las entidades vigiladas y los Fondos de Inversión Colectiva sin pacto de permanencia, mientras se realiza el análisis de depósitos operativos”.



De acuerdo con Alejandro Vera, vicepresidente de Asobancaria, la Superfinanciera hizo la revisión del tema de Basilea III y vio que el cumplimiento de la recomendación por parte de las entidades vigiladas colombianas es mucho más ácido que dichas normas.



En síntesis, de acuerdo con Vera, eso significará que al cumplir con la flexibilización de la norma del CFEN habrá una liberación de recursos de liquidez al mercado de entre $14 o $15 billones y por lo tanto una mayor posibilidad de recursos para prestarle a los clientes.



El cambio se haría rápidamente



Vera calificó de positivo el proyecto de circular que de hacerse realidad entraría a hacerse efectiva el 30 de septiembre. “La banca lo recibe de manera positiva y vamos a trabajar en estas y otras cosas con el Superintendente Ferrari y le mostraremos que estábamos siendo más ácidos en el cumplimiento de la norma que la recomendación internacional”, aseguró Vera.



Recalcó que cada que el CFEN se muestra con los depósitos a más de 360 días, cuando estos se van venciendo había presión en las tasas de captación entre las entidades y lo que se ve es que ahora la situación va a cambiar y no se va presentar presión en los intereses y estos se mantendrán estables o incluso tenderán a bajar.



Por su parte, Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá dice que lo que está implementando la Superfinanciera con la CFEN “es bastante favorable, pues reducirá las presiones sobre las tasas de interés de captación de los bancos y nos dará un mayor espacio de funcionamiento con la colocación de crédito y recalcó que es una decisión acertada por parte de la Superfinanciera”.



Para el analista económico, si se revisan las tasas de los CDT a un año hay intereses que están históricamente altos “si se ajustan contra los del Banco de la República y esa medida va a quitar parte o bastante de la presión que se origina sobre las tasas de interés”.



Recalcó que lo que viene hacia adelante es más importante, pues en parte la rápida transmisión del aumento de las tasas del Emisor se originó en un porcentaje apreciable por el CFEN y en el momento que se suben las tasas eso es favorable, pero cuando el Banco de la República comience a bajar las tasas, como se espera que lo comience a hacer pronto, atendiendo a una económica que desacelera, el CFEN habría sido un limitante para la baja de tasas, tal como estaba establecido.



Adicionalmente, consideró que con el ajuste que se está haciendo es probable que la transmisión sea un poco más rápida de lo que habría sido si no se hubiera hecho el cambio que se programa.



Un analista que prefirió que se omita su nombre dijo que la norma ayudará en la estrechez de liquidez que hay en este momento y evitará que incluso se suban las colocaciones en momentos de desaceleración económica.



Y fue más allá, pues anticipó que como lo ha venido diciendo César Ferrari en los pocos meses que lleva al frente del cargo de que se necesitan tasas de interés más bajas, con la norma se va a generar una disminución al no necesitar tanto requisito de fondeo.



