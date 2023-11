Economía ‘plateada’: tendencia que se abre paso en Colombia

América Latina es la región que más rápido está envejeciendo en el mundo y Colombia no es la excepción de esta realidad. Esta es la conclusión de un informe realizado por las empresas Target Insights y Data 8, apoyadas en cifras de las Naciones Unidas, que muestra que la dinámica poblacional está abriendo paso a nuevos consumidores.



En este análisis se aplicaron más de 20.000 encuestas online, siendo el abrebocas Brasil, desde el 2018, y luego el trabajo se extendió, en el 2022, a Argentina, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay.



Dentro de los resultados más llamativos se encuentra que la expectativa de vida pasa, según estas firmas, de 74 a 77 años. Para el caso de las mujeres este indicador quedó en 80 años, mientras que para los hombres fue de 74. Así mismo, resalta que en el país, cada minuto un colombiano llega a los 45 años.



Para conocer un poco mejor los detalles y conclusiones de este estudio, Portafolio entrevistó a Livia Hollerbach, vocera de Data8 Brasil, quien resaltó que lo primero que hay que tener presente es que los resultados son primordiales para saber hacia dónde va la economía y el consumo.

“Es una alerta para analizar con mayor atención el bonus demográfico y entender oportunidades tanto de negocio como de una vida longeva más significativa. Para eso, son necesarios esfuerzos significativos de los gobiernos, sociedad y empresas”, explicó.



Esta experta resaltó que el fenómeno de longevidad ha llegado como un ‘tsunami’ y es "urgente entender el impacto que tendrán las personas mayores, tanto para los negocios y democracias como para la cotidianidad en la región”.



“El punto de partida son las denominadas generaciones ‘invisible’ y ‘plateada’; la primera entre los 45 y 54 años, y la segunda a partir de los 55 años. El fenómeno llamado la generación sándwich recae principalmente en la generación invisible, que cuida a sus mayores y a sus descendientes, con apoyo financiero y emocional a la generación más vieja y a la más joven”, agregó.

Este informe sostiene que en el año 2020, la población con más de 60 años representaba 13% en la región; pero la proyección de crecimiento es estimada en un 18% en el 2030; y en el 2090, esa proporción habrá pasado al 36,4%, porcentaje superior a las proyecciones para Europa, Canadá y Estados Unidos.



Además, señala que el 21% de los latinoamericanos, con más de 45 años, cree que van a vivir más de 100 años; y un 79% ya planeó su madurez para no depender de nadie; mientras que el 70% de la franja con más de 65 años nunca pensó en que llegaría a esa edad, sintiéndose tan bien, y el 53%, tiene una rutina semanal bastante intensa, probando su vitalidad.



“Actualmente para nosotros, el poder adquisitivo está en este grupo poblacional, ellos son los que han trabajado por años, construyeron un proyecto de vida y hoy en día son quienes tienen los recursos para comprar, por ejemplo, vivienda, bienes durables o darse un gusto e irse de viaje”, dijo Hollerbach.

Para entender este fenómeno en Colombia, Portafolio habló con Dora María Gómez, gerente comercial y socia de Target Insights, quien dijo que, según cifras del Dane, la población mayor de 45 años, en la actualidad, es del 31% y con tendencia a aumentar. Por ejemplo, en el 2033, será del 37%; en el 2043, pasará al 43%; y en el 2053, llegará al 49%.



“El estudio Tsunami resalta que, de 7 mujeres, solo una es pensionada; y con respecto al trabajo informal también van en desventaja; por ejemplo, en la zona rural, nueve de cada 10 mujeres, viven bajo esa condición, frente a cinco de cada 10 hombres; y en la zona urbana, el indicador es de ocho de cada 10, mientras en los hombres es siete 7 de cada 10”, dijo Gómez.



El estudio manifiesta que el 67%, de los 2.187 colombianos encuestados, aseguró no creer que hubieran llegado tan bien a esa edad; un 39% que ha sentido algún tipo de discriminación; y el 30% que lo embarga un sentimiento de soledad.

Otros aspectos al que hace referencia Tsunami Latam acerca de ‘la generación sándwich’, la que cuida a sus mayores y también a sus descendientes, es que dos de cada 10 dan soporte financiero a los padres; tres de cada 10, auxilian financieramente a los hijos y nietos, eso hace que el 83% afirme que están planeando su vejez desde ya para no depender de nadie.



Como prioridades de hoy en día se destacan cuidar su salud entre el 65%; un 57% le apunta a los viajes de descanso; y 44% prefiere estar más tiempo dedicado a la familia. También asegura el estudio que 7 de cada 10, son independientes financieramente.



Con esto resaltan que si bien la población está envejeciendo, los temores por falta de liquidez en el futuro se opacan con la solidez económica que ha mostrado esta generación.

Cambian las prioridades

De acuerdo con este análisis, cinco de cada 10 colombianos declaran sentir miedo de que una enfermedad les quite la autonomía financiera. Así mismo buscan no quedar por fuera del mercado laboral a temprana edad, con el fin de mantener su estabilidad.



Tambien concluye que “En un país con las características sociales como la colombiana, es poco reconocida la resiliencia de las generaciones más maduras” y debido a esto hay un gran potencial que no se está aprovechando como se debiera, de cara a la desaceleración que se vive desde hace varios meses en todo el mundo.



