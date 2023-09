‘Hospedaje fuera de los centros turísticos es la tendencia’: Airbnb

Si bien el turismo local se ha visto impactado por el revuelo que ocasionó la salida de Viva y Ultra Air, a lo que se suma la inflación y el regreso del IVA del 19% a productos turísticos, pasados varios meses el mercado se ha adaptado a las nuevas necesidades y bolsillos de los viajeros. Aquí, las estrategias de los operadores han sido fundamentales, y las tendencias de viajes han cambiado.



“Un viaje de fin de semana a un destino cercano a casa no sólo es más fácil de planificar, sino también mucho más accesible. Durante la pandemia y con las restricciones a los viajes internacionales, la gente empezó a viajar utilizando Airbnb para descubrir nuevas joyas naturales y culturales locales. Esta tendencia se mantiene”, reconoce la plataforma de hospedaje Airbnb.



Gracias a esta adaptación en toda la región, en 2022, las noches domésticas reservadas a través de Airbnb crecieron alrededor de un 33% en América Latina, un 5% más que el crecimiento de las noches reservadas por los viajeros internacionales.



Señalan que aunque en todos los países de América Latina, las noches reservadas por los locales para viajar en sus países a través de Airbnb han seguido en aumento, incluso hubo un crecimiento más alto en comparación con los niveles prepandemia. En Colombia incrementó casi un 60% en 2022.



Entre los argumentos, la plataforma de viajes señala que el aumento se debe a que el modelo se adapta a las necesidades de los viajeros en función del espacio que necesitan y su presupuesto.



En promedio, para familias, el precio por integrante por noche ronda los $103.000. Para viajeros solos y parejas, las habitaciones privadas por noche cuestan alrededor de $116.000.



Según una encuesta de Airbnb realizada entre los huéspedes que reservaron a través de la plataforma en Colombia, el 39% indicó que la razón principal para usar Airbnb era ahorrar dinero, el 22% indicó que querían una experiencia más local y alojarse fuera de una zona turística, y el 12% quería flexibilidad con el tiempo o el destino de su viaje.



Nuevos destinos

La plataforma reconoce que desde 2020, en Colombia, casi más de 100 ciudades y pueblos recibieron su primera reserva a través de la App.



“Los locales son los primeros en visitar destinos domésticos fuera de lo común, y son quienes llevan los beneficios económicos del turismo a comunidades que tradicionalmente se habían quedado fuera”, explican.



Según sus cálculos, las noches reservadas a través de Airbnb por colombianos en zonas no urbanas han aumentado casi un 60%.



Las ciudades y pueblos en Colombia más reservados con su primer debut a través del aplicativo son Montebello, Antioquia; Almeida, Boyacá; Otanche, Boyacá; Soraca, Boyacá; Carmen de Carupa, Cundinamarca; Caparrapi, Cundinamarca, entre otros.



“Distribuir el turismo dentro de los destinos y entre ellos, hacia pueblos menos conocidos o barrios menos concurridos, aporta beneficios económicos a comunidades que antes no los tenían. Esto es aún más importante para aquellas comunidades en las que no hay hoteles”, mencionó Fiama Zarife, directora en Airbnb para Latinoamérica de habla hispana.



De esta manera, la creciente demanda en aquellas zonas no urbanas o alejadas de los centros turísticos, crea oportunidades económicas para los habitantes de comunidades locales.



De hecho, según cifras de la App, los ingresos promedio de los anfitriones no urbanos en Colombia fueron superiores en 2022 frente a 2021, con un crecimiento de casi 50%.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio