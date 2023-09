Inflación en agosto fue mayor a la que esperaban analistas: qué pasó

En agosto la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 0,70%, en lo que va del 2023 el 7,43% y en términos anuales el 11,43%, dijo el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) con lo que se completó el quinto mes de disminución.



La cifra de agosto (11,43%) fue 0,59 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 10,84% e inferior en 37 puntos a la de julio pasado (11,80%).



(Inflación anual en Colombia fue de 11,43 % para agosto).



La inflación se encuentra en el nivel de hace 12 meses luego de cinco bajas en línea.



La directora del Dane, Piedad Urdinola, dijo que el comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2023 (0,70%) se explicó principalmente por la variación de Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.



La jefe del organismo aseguró que los datos de inflación mensual y anual estuvieron por encima de lo que dijeron las encuestas de expectativas a analistas que hace el Banco de la República y Fedesarrollo.



(Inflación en Colombia: cómo les fue a los precios durante agosto).



Las mayores variaciones en agosto se presentaron en Bebidas alcohólicas y tabaco (1,14%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,13%).



En agosto el comportamiento del IPC fue 0,70%, frente a julio de 2023. La división Bebidas alcohólicas y tabaco subió 1,14%, siendo esta la mayor variación mensual.



En el octavo mes los mayores incrementos se registraron en las subclases: cerveza y refajo (1,43%), whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (1,09%) y cigarrillos, tabaco y derivados (0,53%).



(Tome nota: cómo calcular el anticipo de la declaración de renta).



Las menores alzas se reportaron en las subclases: aguardiente (0,29%) y vino, champaña, jerez y aperitivos a base de vino para consumo en el hogar (0,48%).



La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 1,13%, siendo esta la segunda mayor. En el mes pasado los incrementos superiores de precio estuvieron en las subclases: tomate (24,63%), cebolla (22,64%) y arracacha, ñame y otros tubérculos (9,43%).



Las principales disminuciones de precio se reportaron en las subclases: zanahoria (-9,43%), tomate de árbol (-7,88%) y plátanos (-5,47%).



(Mercado de acciones recupera terreno, tras fuertes pérdidas).



La división Información y comunicación registró una variación mensual de 0,04%, siendo esta el menor dato mensual.



La división Prendas de vestir y calzado registró una variación en el mes de 0,26%, siendo esta la segunda menor variación. En agosto los mayores incrementos de precio se presentaron en las subclases: prendas de vestir para bebés (0,83%), prendas de vestir para niña y niño (0,53%) y prendas de vestir para hombre (0,42%). La única disminución de precio se reportó en la subclase: calzado para mujer (-0,13%).



En el mes pasado las mayores contribuciones a la variación mensual en las 12 divisiones del IPC Total se registraron en las subclases: combustibles para vehículos con 0,11 puntos porcentuales y frutas frescas con 0,08 puntos.



(Por qué informe de JP Morgan no sorprende al Minhacienda).



Las subclases con mayores contribuciones negativas fueron plátanos con -0,03 puntos porcentuales, tomate de árbol, -0,01 puntos porcentuales y aceites comestibles con -0,01 puntos porcentuales.



Inflación FOTO: iStock

Año corrido



Entre enero y agosto la variación del IPC fue 7,43%, menor en 1,63 que la reportada en el mismo periodo del 2022, cuando fue de 9,06%.



(Hija de migrantes colombianos, a la junta de gobernadores de la Fed).



El comportamiento de este año del IPC se explicó principalmente por la variación de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte, que registró un incremento de 13,57%, siendo esta la mayor variación.



En agosto los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases combustibles para vehículos (34,23%), gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (15,18%) y compra y cambio de aceite (13%).



Por su parte, las únicas disminuciones de precio se reportaron en las subclases transporte de pasajeros y equipaje en avión (-6,55%) y compra de bicicletas nuevas o usadas (-0,32%).



(Usuarios podrán operar la acción de Grupo Éxito a través de trii).



La división Restaurantes y hoteles registró una variación año corrido de 10,02%, siendo esta la segunda mayor variación año corrido.



Por su parte, el mes pasado los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (10,53%), bebidas calientes (10,50%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (10,22%).



Las menores alzas se reportaron en las subclases gastos en discotecas (5,94%), servicios de alojamiento en hoteles (7,05%) y pago por alimentación en comedores (8,63%).



(Petro pide al FMI acción para bajar deuda de países pobres).



Piedad Urdinola, directora del Dane, dijo que “ninguna fuente registró traumatismo por el cierre de la vía al Llano y las frutas, como el mango, que fue la que más subió, ni la cebolla, vienen de esa región”.

Todavía no es el momento para bajar las tasas: Anif

El centro de estudios Anif dijo que la inflación núcleo (sin alimentos y ni regulados) está elevada y que, aunque las expectativas se han moderado, éstas aún están fuera del rango meta. Resaltó la importancia de que las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República se den con rigurosidad técnica y con independencia total y dijo que “todavía es prematuro un cambio en la postura de la política monetaria en este momento” y que la reducción de precios “ha sido más lenta de lo esperado”.



Bruce Mac Master, presidente de la Andi dijo que la inflación en el país está cediendo y, “pese a que aún no hemos logrado llegar a una cifra de un dígito, organismos como el Ministerio de Hacienda, prevén que esto sí suceda al cierre del año”.



PORTAFOLIO