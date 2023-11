Aumenta la intención de la gente de adquirir más seguros: ¿por qué?

Una nueva encuesta de Chubb, la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo que cotiza en bolsa, reveló que la mayoría (56 %) de los ejecutivos financieros involucrados en la toma de decisiones de seguros a nivel global esperan generar más del 10 % de sus ingresos a través de seguros integrados, en un plazo de tres años.



En América Latina, la expectativa de ingresos sube al 80 % desde la perspectiva de los ejecutivos encuestados, el 43 % de ellos, afirma que sus organizaciones financieras ya generan más del 10 % de los ingresos a través de seguros integrados a la fecha, en comparación con el 20 % de ejecutivos a nivel global.



El 81% de los ejecutivos en el mundo aseguran que los seguros digitales integrados en sitios web y aplicaciones están dejando de ser opcionales para convertirse en una oferta imprescindible. Esto sienta las bases para la aceleración en la adopción de productos de seguros en plataformas de servicios financieros. La tendencia es más pronunciada en los mercados emergentes de América Latina y Asia.



“La Carrera de los Bancos y las Billeteras Digitales - La estrategia de los Seguros integrados”, una encuesta global que incluyó 2.000 consumidores y 200 ejecutivos financieros, realizada en el segundo trimestre de 2023, da cuenta de la rápida adopción e inversión de los bancos y las 'fintech' en seguros integrados para satisfacer la demanda del consumidor.



Más de la mitad de los consumidores a nivel mundial, y aún más en la región (62 %), están interesados en adquirir un mayor volumen de seguros. En América Latina, 5 de cada 10 de los consumidores (48 %) cree que lo digital es la forma obvia de adquirirlos.



“La competencia por ganar una mayor parte de las billeteras digitales de los consumidores se está intensificando: los bancos y las 'fintech' están avanzando con ofertas ampliadas de productos de seguros para profundizar las relaciones con los clientes, impulsar el crecimiento y reducir sus brechas de protección”, dijo Fabio Cabral, presidente de Chubb Seguros Colombia.



Agregó que “los seguros digitalizados ya son muy populares entre los consumidores a nivel global. Los proveedores de servicios financieros están construyendo confianza y lealtad, a la vez que abren nuevas vías de crecimiento al ofrecer a los clientes opciones de protección de seguros simples, relevantes y asequibles en el viaje digital del cliente”.

De acuerdo con Cabral, esto es un fenómeno global, con empresas en América Latina y Asia invirtiendo fuertemente en estas capacidades de seguros digitales. Los bancos y las fintech en América del Norte también están en la carrera, pero aún no al ritmo de sus contrapartes en otras regiones”.

Según la encuesta de Chubb, los consumidores están respondiendo a un creciente panorama de exposición al riesgo con una demanda creciente de seguros.

En general, el 56% de los consumidores a nivel global creen que están sub asegurados, es decir, no tienen una cobertura suficiente.



Estas cifras son más pronunciadas en ciertos mercados: un 62% de los consumidores en América Latina y un 60 % en Asia muestran interés en adquirir más seguros que no solo protejan sus “cosas”, sino también su estilo de vida.



A nivel global, casi el 60% expresó un alto nivel de confianza al adquirir seguros de bancos tradicionales, mientras que el 58 % indicó lo mismo para aseguradoras establecidas.



