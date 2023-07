Las razones de la caída en el crédito después de 20 meses

Desaceleración económica, menor dinámica laboral, altas tasas de interés, lenta asignación de subsidios de vivienda y políticas más conservadoras en el estudio y aprobación de créditos son algunos de los factores que ocasionaron que en abril la cartera de crédito reportara la primera caída real anual luego de 20 meses de datos positivos.



De acuerdo con la Superintendencia Financiera, la variación anual real en el cuarto mes del año fue de -0,49 % en el saldo bruto de la cartera de créditos.



Las modalidades de consumo y vivienda tuvieron variaciones de -2,73 % y -0,98 % respectivamente.



Sin embargo, la entidad dijo que el indicador de calidad de cartera por mora (relación entre el saldo vencido con más de 30 días y el saldo bruto) para el total del portafolio se mantiene en 4,6 %.



Hubo una variación positiva de las modalidades comercial y microcrédito; un incremento del saldo en términos intermensuales ($4,6 billones, inferior en $5,8 billones al reportado en igual mes de 2022); buena dinámica de los desembolsos a hogares y empresas que alcanzaron $36,4 billones, la corrección del efecto inflación en la medida en que la tasa de crecimiento nominal es superior (12,3 %) al incremento real y la dinámica de los castigos que en abril acumularon $1,4 billones respecto a los $948.300 millones reportados en igual mes de 2022.



La cartera comercial se desaceleró hasta 1 % real anual en abril, pero completó 18 meses consecutivos en terreno positivo.



El crédito de consumo, como se mencionó, continuó desacelerándose con una variación de -2,7% real anual (9,7 % nominal) en abril, la tasa más baja de los últimos cinco años. De esta tasa el 88,3% se explica por libranza, producto que acumula una caída real anual de 7,1%.



La financiación de vivienda disminuyó 1 % real anual, continuando con la tendencia decreciente evidenciada desde febrero 2023.



El microcrédito completó 26 meses consecutivos de crecimiento positivo hasta 1,7 % real anual. El dinamismo en la colocación se explica por entidades de nicho, dijo la Superfinanciera.



Arnoldo Casas, director de inversiones de Credicorp Capital, dijo que esta dinámica del crédito “lo que muestra es que no están creciendo y lo que se paga, no se renueva por la situación actual”.



Por su parte, Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, dijo que el comportamiento muestra la desaceleración económica y la cartera de consumo, que en 2022 tuvo crecimientos por encima de 20 % ahora es el que más se desacelera en la medida que los hogares que tomaron crédito a tasas bajas, ahora con tasas altas, una economía ralentizada y un mercado laboral menos fuerte no los vuelven a tomar o lo hacen en menor intensidad. Y agrega que el de vivienda está afectado por esos factores y “la lenta entrega de subsidios, lo que está afectando la cartera hipotecaria”.



