¿Por qué sería más caro viajar dentro de Colombia que al exterior?

En entrevista con Portafolio el presidente de Aviatur, Samy Bessudo, afirma que el regreso del IVA del 19% y la salida de competidores aéreos del mercado ha impactado negativamente al turismo, con una disminución de entre 20 y 25% en los volúmenes de pasajeros. A pesar de esto, Aviatur trabaja en estrategias y alianzas para incentivar los viajes de placer dentro y fuera de Colombia.



¿Cómo han percibido el regreso del IVA?



Se entiende que fue una medida por la pandemia y reactivar el sector, pero claramente ha impactado el regreso del IVA, no solamente a nivel de los precios en la parte aérea, sino también la afectación que se ha presentado en destinos turísticos. El ejemplo más claro ha sido la isla de San Andrés.



Así mismo vemos una baja en el volumen de pasajeros, no solamente lo están viendo las aerolíneas, lo están viendo los hoteles, operadores y restaurantes.



¿Cuánto ha bajado el volumen de viajeros?



Entre un 20 y un 25% menos con respecto a 2022.



Sumado el efecto de la inflación, ¿cuáles son esos servicios que más se han visto impactados?



Como agencia vemos un incremento importante en las tarifas aéreas, no solamente por la parte de impuestos, sino también por la salida de los competidores dentro del mercado.



¿Cuánto impacta a sus finanzas la salida de Viva?

En nuestro caso es una afectación que supera los $2.000 millones. Es un hecho triste.

Como presidente de Aviatur espero que quede sentado y se entienda que somos agencias de viajes, no las prestadoras de los servicios, por ende no deberíamos ser los responsables de las quiebras de las aerolíneas, eso no se ve en ninguna industria. Como se va a decir, que si el lechero se va a quiebra la culpa es de la vaca, no tiene sentido.

Aquí quebró la aerolínea y es muy fácil señalar a la agencia de viajes como el responsable, pero creo que se tienen que tomar medidas, no solamente en pólizas de garantía, sino que sean los responsables de primera mano. A ellos se les realizó el pago directamente, a pesar de que la compra se haya hecho en una agencia de viajes, el dinero ya no está en nuestras manos.



¿Qué le dice el Gobierno?



Seguimos a la espera. Creo que ahí todavía hay bastante tela por cortar.

Además, estamos esperando la toma de decisiones por parte del Gobierno para poder volver a los niveles de 2022. Es importante seguir incentivando al número de pasajeros, no solamente que salen de Colombia a tomar sus vacaciones o por viajes corporativos, sino también los que ingresan al país, que estén las condiciones de seguridad e infraestructura para que los extranjeros puedan disfrutar del país.



Hablando de un destino como San Andrés, ¿cómo va la dinámica de precios?



Hay incrementos en algunos casos superan el 25%. Ese indicador que es muy triste porque supuestamente después de toda la catástrofe que sufrió San Andrés la idea era que la isla se recuperara. Es un territorio que vive del turismo, y hoy en día cuando hablamos con hoteles, restaurantes y proveedores de servicios turísticos están en un momento de desespero, no saben qué hacer y no está siendo muy distinto en el resto del país.



¿Todo esto ha hecho que las personas quieran viajar menos?

De querer, creo que sí quieren viajar, pero no es un secreto para nadie que el mercado está retraído. Hay una coyuntura con bastante incertidumbre por las diferentes reformas. La gente se vuelve reticente con algo que es de placer, ya lo piensa dos veces.

Ese panorama, más el tema impositivo, la salida de jugadores del mercado, la subida de los precios de los tiquetes aéreos y el alza de los precios en los diferentes aspectos del mercado -gasolina y canasta familiar- hace que haya una contracción indudable en el aspecto turístico.



¿Han analizado el impacto de las reformas?

No quisiera pronunciarme al respecto. Pero puedo decir es que desde nuestro lado lo que ha sido los aumentos salariales, los acogimos y es un incremento importante y estamos de acuerdo, pero también hay que decirlo, estos aumentos también deberían ir ligados y llevados de la mano de un incremento en las dinámicas del mercado que lleve a que las empresas puedan tener estabilidad económica.



Desde Aviatur, ¿qué planes están haciendo para incentivar que las personas viajen más?



Justamente hemos tenido varias reuniones internamente para mirar estrategias, haciendo negociaciones y alianzas para incentivar la toma de decisión de estos viajeros.



¿Hay un cambio en la tendencia de viajes?, ¿son más los viajes domésticos o internacionales?



Viajar dentro de Colombia tristemente puede llegar a ser más caro que viajar al exterior.

Básicamente, se puede encontrar que viajando al exterior a destinos como República Dominicana, México o varios países de Centroamérica o de Suramérica pueden resultar menor o igual que viajar dentro de Colombia.



Y el Gobierno quiere potencializar el turismo en el país… ¿Qué opina de esa dinámica?



Es que es más barato, quizás para el extranjero que venga al país por el alza del dólar, pero para el colombiano no lo es.



¿Cómo les fue el año pasado y qué esperan este año?

El año 2022 fue un año excepcional, alcanzó superar los niveles de 2019, que fue un muy buen año. Este año hay una contracción en todos los sectores por la realidad del país. No obstante, esperamos este 2023 lograr mantenernos, no quiero pensar que vamos a decrecer en volumen de transacciones, es una lástima, pero tampoco podría decir que vamos a crecer.



¿Cuáles son los proyectos que alista Aviatur para mantenerse?

Vienen proyectos en la parte hotelera, más adelante les contaremos. Además se alistan alianzas importantes, tenemos representación de navieras, la representación de Disney y de los parques de Universal.



