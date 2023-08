Renegociar el TLC con EE. UU. equivale a un nuevo acuerdo

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunció la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, analistas y conocedores del tema aterrizaron las implicaciones y pasos de una decisión en este sentido, que tendría implicaciones complejas.



Aunque Petro ni su ministro de Comercio, Germán Umaña, han divulgado los pasos concretos, los productos y condiciones específicas a renegociar, de entrada la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), asegura que esto conlleva un proceso que sería difícil.



('El TLC es un acuerdo que está en beneficio de Colombia y EE. UU.')



Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), para renegociar se debe recurrir en primera instancia a la presentación de una demanda formal, en la que normalmente los países resuelven las diferencias a través de consultas y negociaciones directas. Estas implican la discusión y abordaje de cambios, ajustes o mejoras. Pero si no se resuelven, se realiza una notificación formal al país con el que se tiene la disputa.



En medio de este proceso se realiza una solución de controversias, que en el caso del TLC con Estados Unidos está determinada en el capítulo 27. Posteriormente, si no se logra el paso anterior, se recurre a la presentación de la demanda con detalles, argumentos y razones a un panel de expertos en derecho internacional y comercio.



Una vez se revisa la disputa, este grupo de personas emite un informe con la posición del panel sobre estas y las recomendaciones para resolverla. Luego se da el fallo y la resolución del panel o el mecanismo de controversias, para emitir la decisión. Cabe destacar que este hecho puede tener implicaciones legales para ambos países.



(Por qué sería difícil renegociar el TLC con Estados Unidos).



“Si el fallo es favorable a una de las partes, el país demandado puede ser requerido a implementar medidas correctivas o compensatorias según lo ordenado. En caso de incumplimiento, el demandante podría buscar medidas adicionales o sanciones”, señalan las normas de la OMC.



Las implicaciones

De acuerdo con la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, la renegociación del TLC es posible. Sin embargo, esta acarrea diferentes procesos. En primer lugar, destaca que si los dos países están de acuerdo, se pueden desarrollar mejoras en el contrato, pero este pasará a una revisión por el Congreso de Estados Unidos para que se dé una aprobación.



(El TLC entre Colombia y EE. UU. sería renegociado, según Petro).



“El gobierno colombiano puede decir: voy a renegociar sin necesidad de que vaya al Congreso, lo que no sucede en Estados Unidos. En un contexto de elecciones, donde hay unas necesidades y problemáticas internas importantes, no veo que ellos tengan la intención de generar una renegociación de un acuerdo comercial”, dijo Lacouture.



Asimismo, explicó que más que renegociar, hoy se habla de una revisión, ya que los gobiernos de EE. UU. y Colombia ya se sentaron una vez en la Comisión Administradora del acuerdo comercial, para establecer cuáles son los puntos de interés de cada una de las partes por mejorar.



“En el momento en el que se entre en una renegociación es como si estuviéramos haciendo un acuerdo comercial nuevo. Tiene que surtir el mismo efecto que el inicial y eso es un reingreso. Como si estuviéramos arrancando de cero”, añadió Lacouture.



('Funcionan igual': opinión de Petro sobre petróleo, carbón y cocaína).



Por su parte, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Comercio, considera que mientras el presidente habla de una renegociación, el ministro de Comercio y el embajador de Colombia en EE. UU., han dicho que de ninguna manera van a renegociar, sino que revisarán el TLC para buscar equilibrios.



“Hay que tratar de unificar la política como Gobierno, porque hasta este momento no hay claridad sobre cuál es el camino que se va a seguir con este tratado”, explicó.



Adicionalmente, reiteró que una renegociación no es viable puesto que en un inicio debe ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos, hecho que no es prioridad para este país de cara a las elecciones.



(Por qué el presidente Petro pidió que se reestructure Fedecafé).



“El riesgo de reabrir el acuerdo es gigantesco porque podría implicar de entrada que EE. UU. pusiera como objeto de negociación el modelo que utilizó con México, que es peor de lo que tenemos actualmente”, indicó.



Portafolio consultó al Ministerio de Comercio sobre los aspectos específicos en los que se ha venido trabajando para llevar a cabo la renegociación del TLC con EE. UU., entre estos los productos contemplados, las condiciones que se piensan pedir, si ya ha habido acercamientos y si el ambiente proteccionista en ese país permite cumplir con los objetivos, pero desde la entidad señalaron que el ministro Germán Umaña tenía una agenda muy complicada y que este 18 de agosto, en la Asamblea de Andi, abrirán un espacio para atender a periodistas.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio