Portabilidad financiera: qué es y qué viene para el sistema colombiano

Cuando se implemente la figura de la portabilidad financiera, de una manera similar a lo que pasa con la portabilidad de telefonía celular, un usuario podrá portar uno o varios de sus productos financieros para que una segunda entidad le ofrezca mejores condiciones y así aumentará la competencia en el sector.



Según el Reporte de Inclusión Financiera de Banca de las Oportunidades, hay 34,5 millones de colombianos con al menos un producto financiero. Para Asobancaria, son muchos los beneficios que traerá la portabilidad financiera a la población pues con su puesta en marcha, la competencia en el sector bancario aumentará, ocasionando que los usuarios gocen de mejores condiciones en sus productos financieros frente a las que actualmente tienen.



Varios países han adoptado dicho desarrollo en los últimos años y según el gremio, Colombia no partirá de cero al momento de implementar y operar la portabilidad financiera, pues países como Chile están mostrando las lecciones de lo que se debe hacer y los ejemplos a corregir.



Asobancaria dice que diseñar y difundir las reglas de juego para los aspectos operativos y jurídicos es clave para que al momento de entrar en operación, los errores cometidos sean mínimos.



Igualmente, enfatiza en que generar sinergias entre el sector público y privado es fundamental, y si bien Chile es un ejemplo de que el sector privado podría llevar a cabo la mayor parte del proceso de implementación, “en Colombia este no tiene por qué ser el caso y, en cambio, el sector público debería tomar un rol protagónico”.



Recuerda que la portabilidad financiera es un derecho, por lo tanto nadie ha de ser excluido. Por eso dice que campañas de educación para que los usuarios conozcan cómo funciona la portabilidad, mayores fuentes de información “para que las entidades puedan tomar mejores decisiones y medios sencillos (como los digitales) para llevar a cabo el proceso de portabilidad, son elementos que permitirían no dejar a nadie por fuera de la portabilidad”.



Pero advierte que en la gran mayoría de situaciones, para retener a sus clientes, los proveedores iniciales ofrecerán mejores condiciones, lo que desemboca en productos financieros que no se trasladen de una entidad a otra.



El gremio advierte que es posible que no todos los productos puedan ser portados pues por ejemplo los CDT no son viables de incluir ya que esto podría implicarles problemas de fondeo a las entidades y lo desnaturalizaría.

