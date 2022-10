Portafolio recomienda: el profesional valioso es un producto

“Una buena educación ejecutiva no debería costar una fortuna, y debería enfocarse en enseñar habilidades prácticas que se traduzcan en el éxito en los negocios”.

Un nuevo libro de Donald Miller es más valioso que cualquier curso de una escuela de negocios.

La mayoría de las personas comienza su carrera profesional sin entender cómo hacer crecer un negocio o una empresa. Es difícil ser exitoso sin un entendimiento básico de cómo funcionan los negocios.



En este libro se acompañan sesenta lecturas diarias para dar un salto en tu carrera o negocio. Cada una de ellas te llevara a desarrollar una habilidad que te permitirá en forma práctica y casi instantánea mejorar los distintos aspectos de tu negocio.



Allí está todo para aprender gestión, marketing, ventas, liderazgo y productividad personal. Donald Miller ha aprendido cómo llegar a lo más alto usando los principios que expone en este libro. Es autor del super ventas del Newyork Times ¿Cómo construir una Storybrand?



En este libro el autor afirma que el secreto del éxito es: “Si quieres triunfar en el trabajo, en el amor, en la amistad y en la vida, dale a la gente que te rodea un gran rendimiento por lo que sea que invierten en ti”.



Es casi que un estilo de vida, pues señala que cada mañana cuando uno se levanta debe devolver a las personas el tiempo, el dinero y la energía que nos confían para nuestras actividades.



El libro presenta las diez características y las diez competencias básicas de un profesional valioso.



Escrito de forma muy simple es a la vez contundente en sus afirmaciones, para la muestra un botón: “Ninguna competencia básica puede vencer el mal carácter”.



El autor inicia por contar que los profesionales valiosos se ven a sí mismos como un producto económico en el mercado abierto y como tales están obsesionados con conseguir que la gente obtenga un fuerte rendimiento de la inversión realizada en ellos. De esta forma, además atraen más inversiones y consiguen disfrutar de un mayor valor económico personal, y esto es apenas el inicio de la aventura que se propone para ese viaje de 60 días en los que leer este libro le puede generar un aporte valioso para su realización profesional.

