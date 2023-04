Porvenir recibirá este año cerca de 85.000 solicitudes de pensión

El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir reveló durante el inicio del Congreso de Asofondos -que se realiza en el Hotel Hilton de Cartagena- que para el cierre de 2023 prevé tramitar cerca de 85.600 solicitudes de pensión por vejez, invalidez y sobrevivencia. Esta es la cifra más alta desde que la compañía comenzó su proceso de desacumulación pensional.



Por concepto de vejez, según las estimaciones de Porvenir, en lo corrido de este año se procesarán 72.000 solicitudes de afiliados. A su vez, por siniestros se prevé tramitar 13.000 solicitudes.



Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, reveló que la compañía, al corte del pasado 31 de marzo, ya tenía 137.579 pensionados, de los cuales 69.300 corresponden a retiro programado y 68.279 a renta vitalicia.



En cuanto a los recursos administrados, a la misma fecha, éstos suman $207 billones y cuenta con un total de 14,5 millones de afiliados con una edad promedio de 37 años. Por otra parte, el presidente de Porvenir detalló que la compañía, a través del Fondo de Pensión de Garantía Mínima (FPGM), ha garantizado que 49.212 colombianos tengan una pensión y reiteró la importancia de este mecanismo que le permite a los cotizantes de menores ingresos obtener una mesada de salario mínimo, siempre y cuando cumplan los requisitos de edad (57 años para mujeres y 62 años en el caso de los hombres) y 23 años cotizados.



“Estas cifras demuestran un exitoso avance del proceso de desacumulación pensional que adelanta la compañía para garantizarle a los afiliados un retiro tranquilo. Tan solo durante el 2022 atendimos 50.000 solicitudes de pensión a través de internet, oficinas y nuestros múltiples canales al servicio de los afiliados. Además, es importante recalcar que el año pasado Porvenir pagó a sus pensionados cerca de $2 billones en mesadas y por concepto de herencia, desembolsó $59.000 millones”, explicó Largacha.



Largacha Martínez recordó que Porvenir ha hecho un aporte clave al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) del Gobierno Nacional con el traslado de recursos a Colpensiones por un valor cercano a los $12.939 millones, beneficiando a 984 afiliados con este ingreso vitalicio.



Ahorros en cesantías continúan apoyando a los colombianos

En materia de cesantías, en febrero de este año, Porvenir logró un recaudo histórico de esta prestación social por $4,58 billones (17,19% más que lo registrado en 2022) gracias a un nuevo esfuerzo que reitera el compromiso de los empresarios con cada uno de sus trabajadores.



El presidente de Porvenir informó que, entre enero y marzo de 2023, se han tramitado retiros por $1,81 billones (12,5% más que en igual periodo de 2022) en 748.720 operaciones realizadas a través de los canales presenciales y virtuales. La mayor parte de estos recursos se han destinado a vivienda, terminación de contrato, reparaciones locativas y educación.



“Las cesantías reafirman su importancia como una prestación social fundamental para los trabajadores colombianos y sus familias. Desde Porvenir hacemos un llamado a los 5,9 millones de afiliados para que preserven y hagan un buen uso de este ahorro”, agregó Largacha.





Respecto a la reforma pensional, Miguel Largacha Martínez resaltó los aspectos positivos que tiene este Proyecto de Ley del Sistema de protección social integral para la vejez, en cuanto a la ampliación de pilar solidario, el avance en la unificación de los sistemas pensionales, las cotizaciones por días y semanas, la inclusión al género no binario y el reconocimiento de la maternidad en las mujeres.



También, hizo referencia a los retos de este Proyecto de Ley mencionando la importancia de cuidar las cotizaciones de los afiliados a los fondos buscando que no se conviertan en un gasto corriente, la relevancia de poder elegir el régimen al cual se quiere estar afiliado y la heredabilidad de los ahorros. Destacó la relevancia de hacer reformas paramétricas dado el envejecimiento de la población y no exclusivamente en el pilar semi contributivo.

