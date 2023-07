Petróleo vuelve a subir, barril de Brent ronda los US$ 85

La cotización del petróleo retomó este 27 de julio su progresión, estimulada por indicadores que muestran una economía estadounidense vigorosa, sobre el trasfondo de una oferta restringida. El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega septiembre subió el 1,59%, para cerrar en 84,24 dólares.



Por su parte, el barril de WTI, la referencia estadounidense, ganó el 1,66%, hasta los 80,1 dólares. El crudo no había cerrado en el mercado estadounidense por encima del piso simbólico de los 80 dólares desde hacía tres meses y medio.



El mercado del petróleo se entusiasmó este jueves con la serie de datos macroeconómicos estadounidenses. “Fueron todos favorables” a la demanda de petróleo y a una aceleración de los precios", comentó John Kilduff, de Again Capital.



Además, se conoció que las reservas comerciales de petróleo en EE. UU. bajaron menos de lo previsto por el mercado la semana pasada, según la Agencia de Información sobre Energía (EIA).



En la semana que terminó el 21 de julio, estas reservas cayeron en 600.000 barriles frente a los 2,2 millones de barriles (mb) esperados por los analistas del sector. Las reservas comerciales estadounidenses se ubican así en 456,8 millones de barriles.



En tanto, las reservas estratégicas (SPR) se mantuvieron en 346,8 mb. Además, las existencias de gasolina bajaron también menos de lo esperado, en 800.000 barriles con relación a la semana anterior. La producción total de crudo en Estados Unidos se ubicó en 12,2 mb diarios (mbd) frente a 12,3 una semana antes, con las refinerías operando al 93,4% de su capacidad.

AFP