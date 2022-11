Precio de la gasolina en el país ha subido $530 desde enero

Por segunda vez, el gobierno de Gustavo Petro escaló el precio de la gasolina. Como lo había señalado el mandatario estas alzas corresponden a la necesidad de cerrar la brecha entre los precios locales y los internacionales, que ha llevado a que el Gobierno adquiera pasivos que este año van a sumar $38 billones.

Esto ha llevado a que desde septiembre se elevaran precios. Sin embargo, esto solo es para el caso de gasolina y no de Acpm. De esta forma en lo corrido del año el alza promedio en gasolina suma $531 en las 13 principales ciudades.



En el caso de diésel solo se hizo una modificación en julio, con lo que quedó establecido en $9.018 en promedio en las principales ciudades. Y este año no tendrá nuevos ajustes.



“A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios, y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado. No tocaremos los derivados del Acpm”, dijo el presidente por medio de su cuenta de Twitter.



Al respecto, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que durante este año se harían mensualmente en $200 cada mes y que se revisaría el otro año a medida que la inflación cediera si se hacían alzas más fuertes y si se escalaba también en el diésel.



El precio promedio desde el 1 de noviembre para la gasolina quedó establecido en $9.579 para las 13 principales ciudades.



De acuerdo con cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), estos tres ajustes en solo uno de los causantes del déficit por subsidios a combustibles, disminuirían en $600.000 millones la deuda. Esto porque los diferenciales de precio (es decir, lo que está subsidiado) es de cerca de $8.000 para gasolina y en diésel se acerca a $12.000, explica Andrés Velasco, director técnico del Carf.



Para el 1 de diciembre se espera que empiece a regir un último incremento en los precios de la gasolina por lo que resta de año. Hacienda espera que sean alzas sostenidas hasta cerrar el diferencial de precios.



De hacerse todo el próximo año en la misma magnitud ($200), la reducción acumulada del déficit sería de $9 billones, con lo que la deuda total del año entrante sería de $29,5 billones, de acuerdos con cálculos del Comité de la Regla Fiscal.



Esta deuda es relevante puesto que de contarse dentro del balance del Gobierno Nacional Central el déficit fiscal no sería de 4,8% como esperan a final de año sino de 7%, es decir 2,2 puntos porcentuales por encima, según las cuentas de Corficolombiana.

Sin embargo, la deuda por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) no se cuenta en el GNC sino entra a otras cuentas del gobierno.



Peticiones de cambio

Al anunciar que los precios de la gasolina subirían y el Acpm no, el presidente Petro también señaló en su cuenta de Twitter que “el Congreso puede adelantar el debate sobre la estructura de precios de los combustibles, y su indexación con los precios internacionales del petróleo, que incluye la compra de petróleo que Ecopetrol hace al interior del país a precio internacional”.



Cabe recordar que el diferencial de precios se da puesto que el petróleo ha estado muy alto, con lo que los productos refinados de este se han visto afectados.



Lo que propuso el mandatario es que el precio interno del petróleo no se vea afectado por las volatilidades internacionales. De esta forma los combustibles también se mantendrían de forma estable, pues el país produce la mayoría de combustibles consumidos.



