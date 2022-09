Lo que se sabe del subsidio de gasolina que crearían para motos

El presidente Gustavo Petro dijo en un mensaje de Twitter que el Gobierno está pensando compensar el alza en los precios de la gasolina “a los moteros a través del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat)”.



Dijo que una propuesta del Centro Democrático sobre el incremento de la gasolina coincide con la estructuración que se está haciendo.



“No se toca el ACPM que incide en transporte de carga y pasajeros. Buscamos compensar a los moteros a través del Soat”, dijo el mandatario.



En la Convención Internacional de Seguros que se realiza en Cartagena, Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, aseguró que no se conocen los detalles de darles beneficio a los dueños de motocicletas si están asegurados con Soat, pues justamente los dueños de estos vehículos son los más importantes evasores de ese seguro obligatorio.



Así mismo, dijo que el descuento podría ser que al momento de tanquear los motociclistas muestren su Soat y obtener el descuento.



Al respecto manifestó que “se presentaría el problema del control pues de manera inmediata no se podría demostrar que ese Soat es legal o que no sea de otro”.



Si se trata de utilizar un descuento a quienes compran el Soat para que puedan beneficiarse de una tarifa barata, recordó que el Soat está en situación crítica por la evasión, el fraude de varias IPS y la situación de accidentalidad y se estima que las compañías perderán $300.000 millones con ese seguro.



Recordó que el Soat para las motocicletas ya tiene un subsidio, pues pagan mucho menos por su nivel de riesgo, mientras que los carros pagan un Soat mucho más alto de lo que deberían pagar por el menor riesgo. Todo lo que aumente el peso del subsidio hace difícil que se haga.



