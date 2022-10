Precio del dólar en Colombia ha subido $762 durante 2022

El dólar en Colombia sigue marcando cifras récord pues la Tasa Representativa del Mercado de este miércoles es de $4.744,04, es decir $107,21 por encima de la que estaba vigente ayer ($4.636,83).

Durante el 2022 el billete verde ha subido $762 en Colombia, lo que significa que el peso se ha devaluado frente al dólar en 19,16%. Por su parte, en el último año el incremento es de $971, para una depreciación del 26,90%.



En las negociaciones interbancarias de ayer el dólar cerró en $4.762, el más alto en la historia y $64 por encima del cierre del viernes.



El precio mínimo del dólar fue de $4.665 y el máximo llegó a los $4.794, un valor cercano a los $4.800 y que también es el valor más alto en negociación intradía en el país.

Por su parte, el precio promedio fue de $4.743, dato que repunta $107 frente a la del viernes pasado.



La divisa continúa fortaleciéndose en medio de un ambiente de incertidumbre tanto internacional como local por la alta inflación, los aumentos previstos de los bancos centrales, una perspectiva de una posible recesión y los conflictos geopolíticos, especialmente en lo relacionado con la invasión de Rusia a Ucrania.

Dólar iStock

Además, hay que recordar que en días pasados la firma J.P.Morgan dijo en un informe que los mensajes en la red Twitter del presidente Gustavo Petro han tenido efectos sobre los mercados, especialmente los relacionados con la actuación del Banco de la República, así como la posibilidad de impuestos a las salidas de capital y las ideas de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de proponer un control de precios a la canasta básica en el marco de la discusión del salario mínimo.



El analista financiero Diego Rodríguez dice que fondos especulativos globales están haciendo operaciones en Latinoamérica vendiendo el peso contra otras monedas de la región.



Además, dice que los comentarios de miembros del Gobierno han afectado al peso y si a eso se le suma una baja liquidez en el mercado interbancario, movimientos de US$20 millones mueven fácil el mercado.



Por su parte, Diego Blanco, director de estrategias de inversión en Acciones y Valores, señala que en las últimas jornadas el dólar ha estado fortaleciéndose frente a otras monedas pares a nivel global, pero en Colombia se ha presentado una mayor sensibilidad y generado incertidumbre por algunos comentarios del gobierno.



Algunos de los integrantes del Gobierno han salido a aclarar ciertos temas pero el mercado sigue con temores y se han presentado volatilidades de más de $80 y casi $90 diarios.



“La probabilidad de que el dólar llegue a los $4.800 es alta y si en el contexto internacional los bancos centrales siguen incrementando tasas por la inflación, esa lucha podría perdurar. Por eso podríamos tener nuevos máximos en la tasa de cambio y luego se vería una recesión global que afectaría a Colombia”, dijo el analista.



Edgar Jiménez, profesor de finanzas del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dice que la perspectiva de un dólar a $5.000 puede escandalizar a muchos, pero recuerda que en Colombia se han presentado devaluaciones entre el 15% y 20%, esta última cifra, cercana a la que está hoy.

Inflación en EE. UU. influye

En el comportamiento del dólar en Colombia el principal factor que influye es una mayor perspectiva de inflación en Estados Unidos. Esto, de acuerdo con el consenso de los analistas, da casi por seguro que el banco de la Reserva Federal (Fed) se vea obligado a realizar nuevas alzas en las tasas de interés para tratar de restringir el consumo.



El analista Andrés Moreno Jaramillo dijo que ayer el dólar se disparó pero “no es por el entorno internacional. No es porque ayer u hoy se devalúen las monedas. Hace rato acá varios decimos, por Petro y sus ministros hay alta percepción de riesgo en Colombia no es un mito. No es algo menor”.

