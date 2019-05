Dólar alcanzó su precio más alto del año en la semana: vea las razones

El dólar colombiano vive un comienzo de mayo con fuertes presiones al alza. Durante la semana, la moneda extranjera tuvo su cotización más alta de lo corrido del año, al alcanzar los $3.262 este jueves.



No obstante, en la jornada de este viernes, la moneda tuvo fuertes pérdidas, las cuales recortaron sus ganancias semanales.



El dólar cerró en un precio promedio de $3.240 y cayó 22 pesos frente a la TRM del día que era de $3.262.



Pese a las importantes pérdidas de este viernes, la divisa avanzó en la semana 13 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado del lunes que fue de $3.227.



Cabe señalar que la actual alza de la divisa cumple su tercera semana pese a los retrocesos de este viernes 3 de mayo.



Para Alexander Ríos, analista económico de Estratégica Consultoría, dentro de los elementos que inyectaron la apreciación de la moneda se destaca el pronunciamiento de la FED respecto a la estabilidad en sus tasas de interés y los positivos datos de la economía norteamericana, hechos que hicieron atractiva la inversión en dólares.



Por otra parte, en el transcurso de la semana se observaron datos mixtos de la economía China, lo cual hace tambalear las divisas de los países emergentes como Colombia.



Finalmente, el petróleo de referencia WTI no logra superar los 65 dólares, esto causado principalmente por los fuertes aumentos observados en los inventarios norteamericanos registrados por la agencia de energía EIA.



Todo este panorama abre la puerta a que ante posibles retrocesos del commodity el tipo de cambio local sufra presiones al alza.



La próxima semana, el mundo financiero centrará su atención en los datos de inflación de la economía norteamericana, dato para el cual no se esperan sorpresas ante la decisión de la FED de no alterar tasas, por tanto se espera estabilidad en dicha variable.



Para Estratégica, el pronóstico de dólar para la próxima semana se ubica ahora en el rango entre los $3.190 y $3.240. Esto de mantenerse el petróleo por sobre los 60 dólares.



Sin embargo, de darse sorpresas en el mercado y darse una ruptura en el precio del crudo ante las noticias de los inventarios de petróleo y posibles datos negativos de la economía China se contemplan presiones alcistas que lo llevarían a niveles cercanos los $3.270 en el corto plazo. Por su parte, de darse retrocesos, el principal precio de referencia oscila alrededor de los $3.200.