¿Hasta dónde afectará el coronavirus el precio del dólar en Colombia?

El jueves, el dólar en Colombia rompió la barrera de los $3.500, un nivel en el que no se ubicaba desde el pasado 4 de diciembre, cuando la TRM marcó los $3.506.



Aunque en la última jornada cerró en $3.507, aún la moneda estadounidense no alcanza máximos históricos que en el mercado local es de $3.522.



Durante la semana, la divisa extranjera avanzó, hasta el jueves 27 de febrero, 109 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado con la que arrancó el lunes, que fue de $3.398.



Esta fuerte subida lleva a muchos a pensar hasta dónde llegará el precio dólar, teniendo en cuenta que en los mercados internacionales, el petróleo se desploma, sesión tras sesión, lo que aumenta aún más la presión al alza de la divisa.



Para Diego Franco, CEO de Franco Group SA, “todo dependerá de cómo el mercado siga analizando el tema del coronavirus”.



De acuerdo con Franco, el mercado está sobrereaccionando a las noticias del virus chino, que se ha mezclado con el desinfle de los mercados americanos, escenarios que se han conjugado y que han disparado el dólar.



“Considero que la sobrereacción que han tenido algunos flujos de mercados emergentes ha sido algo exagerada y creo que el precio del dólar debería corregir”, señala.



Agrega que el coronavirus ha afectado las perspectivas de crecimiento global, que se traduce en un menor consumo de materias primas, y que el petróleo que ya venía bastante débil por su sobreoferta, ha tenido días complejos. “Sumado a esto, la Opep no se ha decidido si ayuda al mercado o no”, señala.



Franco considera que predecir el rumbo que tome la divisa resulta muy complicado, ya que a diario las noticias van cambiando y el mercado las analiza y las acoge conforme van ocurriendo.



Por su parte, Alexander Ríos, analista de Estratégica Consultoría, considera que de declararse el coronavirus como una pandemia, la moneda podría incluso llegar a los $3.700.



“Hay que entender que el problema no es el virus como tal, sino los efectos económicos que va a traer. De declararse una pandemia esto se agravaría. Hay que tener en cuenta que China tendrá una desaceleración. En este momento una parte del comercio mundial está pausada con los chinos por esta situación y su desaceleración trae consecuencias y efectos en las economías emergentes y por ende la demanda global se va a resentir mucho”, manifiesta Ríos.



Lo cierto hasta hoy es que es que el dólar se mantiene como valor refugio, tanto en Colombia como en otros mercados emergentes y seguirá así mientras el coronavirus avanza.



Además, la detección de un enfermo en Estados Unidos que no había viajado a zonas de riesgo y el temor a una desaceleración de la economía europea mayor de lo previsto, empujan a los inversores a abandonar la renta variable y a buscar refugio en los activos considerados más seguros, como el oro o la deuda pública de Estados Unidos y Alemania.





