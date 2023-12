Dólar en Colombia: aunque la divisa cae, en casas de cambio no está tan barata

El peso se ha fortalecido o ganado valor en 18,24 % este año frente al dólar y el precio oficial de este 19 de diciembre está en $3.932,59 y muchos se preguntan si esto representa un buen momento para comprar esa divisa para guardarla y esperar que esta vuelva a subir y así ganar una rentabilidad.



Otros tienen como motivación el hecho de que comprar dólares relativamente baratos ante un eventual o programado viaje, será beneficioso para hacer compras en el exterior de una manera más ventajosa que si los hubiera comprado caros.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que una cosa es la Tasa Representativa del Mercado (TRM) es decir el precio del dólar oficial en Colombia y otra es la tasa que se consigue en el mercado de las casas de cambio, en donde hay un gran número de entidades que vigila la Dian, que tienen una amplia gama de precios que ellas mismas fijan pues es un mercado libre.



Y de acuerdo con portales de información de casas de cambio, este martes 19 de diciembre en Colombia los compran en promedio a $3.860 y los venden a a $3.990.



En Cúcuta se vive una situación particular pues el promedio en esa ciudad para la compra está en $4.160 y los venden a $4.310 según el portal dolarhoy.com. En cambio, según ese mismo portal, en las casas de cambio de Cartagena los compran a $3.700 y los venden a $3.950.

Incluso, pese a que este martes 19 de diciembre se ha presentado una baja en la cotización de la divisa, su precio ha subido ligeramente frente al lunes. Pero frente a hace un mes sí hay una mayor diferencia, en promedio de $50 más baratos.



Para Jaime Gómez, CEO de Equity and Help Inc., se deben comprar dólares porque el dólar es una moneda de un valor estable y que se mantiene fuerte a pesar de los embates económicos mundiales y sigue siendo la moneda más codiciada internacionalmente para transacciones de negocios y además mantiene un valor estable en las inversiones, especialmente en Real Estate ya que no solo mantiene su valor sino que las propiedades suben de valor dando al inversionista un valor agregado a sus dolares.



Además, agrega que el dólar se fortalece cuando suben las tasas de interés y los inversionistas internacionales lo ven como un refugio seguro para mantener e incrementar su valor en tiempos económicos turbulentos. En general, la fortaleza y el valor de una moneda dependen de la demanda de esa moneda. El dólar se fortalecerá cuando se fortalezca la demanda.Por ejemplo, un dólar fuerte beneficia a los estadounidenses que viajan al extranjero porque con 1 dólar se compra más; sin embargo, esto pondría en desventaja a los turistas extranjeros que visitan Estados Unidos porque su moneda permitiría comprar menos.



HOLMAN RODRIGUEZ MARTINEZ

Redacción Portafolio