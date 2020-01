Virus chino impulsó el alza del dólar en Colombia 

El dólar en Colombia ganó 47 pesos durante la semana y cerró este viernes en un precio promedio de $3.367.



Sólo en la jornada de hoy ganó 14 pesos frente a la TRM del día que era de $3.353.



La divisa estadounidense arrancó el lunes con una Tasa Representativa del Mercado de $3.320. La caída de los precios del petróleo marcaron su tendencia.



La moneda extranjera completó así su tercera semana de movimiento alcista. Desde comienzos de este año el dólar no se detiene en su ascenso, si bien no con la misma fortaleza de meses anteriores, aún no se observa un dólar bajo los 3.200 pesos desde julio del 2019.



(Persiste la fuerte caída en los precios del petróleo).



De acuerdo con Alexander Ríos, analista económico de Estratégica Consultoría, esta vez, la incertidumbre corrió por cuenta del brote coronavirus en el lejano oriente.



Las fuertes medidas implementadas por el gobierno chino para controlar la salida y entrada de viajeros, además de las restricciones cautelares al comercio internacional hasta no tener un conocimiento pleno del mecanismo de propagación del virus, inyectaron esta semana incertidumbre a los mercados mundiales, que ante la posibilidad de una pandemia y una alerta de global declarada por la OMS, corren hacia activos refugio denominados en dólares.



Entre tanto el índice EEM ISHARES MSCI que indica los flujos hacia países emergentes, muestra un fuerte debilitamiento para el mes de enero, indicando una fuerte salida de capitales de países con dependencia comercial con la economía asiática.



(El nuevo virus que tiene en alerta al mundo).



Por otra parte, el mercado petrolero no levanta, con esta ajusta su séptima jornada de negociación a la baja pasando de los 60 dólares por barril a los 54 dólares por barril en su referencia WTI.



"En este sentido es vital recordar que Colombia continua siendo un país altamente dependiente de las rentas petroleras que contribuyen al panorama fiscal de mediano y largo plazo. Así mismo si bien es uno de los pocos países de la región que tiene un crecimiento interesante, un deterioro fiscal tendrá un impacto significativo en la calificación crediticia y por ende inyectaría presiones alcistas en el tipo de cambio local para el mediano plazo".



(EE.UU. y otros países con casos confirmados de coronavirus).



Para finalizar, el panorama local e internacional si bien no se encuentran en su peor momento, no existen indicios claros de una mejora en los mismos, por tanto la tendencia natural del dólar colombiano será alcista para el mediano y largo plazo.



PRONÓSTICO



Para Estratégica, el rango de negociación estará en $3.370 y los $3.440 pesos por dólar para la próxima semana. De darse nuevas tensiones comerciales o caídas del petróleo los 3500 pesos serian nuevamente el nivel a considerar.