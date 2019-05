Dólar repunta con fuerza ¿llegará a los $3.400 en los próximos días?

Tras dos jornadas de calma, el dólar en Colombia tiene un fuerte repunte este miércoles y se acerca cada vez más a los $3.400.



De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, el precio promedio de la divisa estadounidense es de $3.380, lo que significa una apreciación de 18 pesos frente a la TRM del día que es de $3.362.



Según el análisis técnico de media mañana de Corficolombiana, el dólar mantendrá su fuerza debido a que aumentan las tensiones comerciales y a los ajustes en las políticas monetarias de los principales bancos centrales.



“Nos preparamos para un escenario de recortes de tasas de los principales bancos mundiales, lo que se traduce en apetito por la renta fija e inestabilidad en las monedas. Por ahora seguiremos en tendencia alcista con objetivo 3.400”, señala Corficolombiana.



Esto quiere decir, que bajo este panorama, crece la posibilidad de que el dólar siga fuerte, mientras que se mantendría una estabilidad en los mercados de renta fija, que contrasta hoy con el estrés en mercados de renta variable.



“La volatilidad quedará servida para las divisas mientras que Trump no de claridad sobre un pronto acuerdo con China y esto claramente no va a suceder hasta que la FED no le dé gusto al presidente en recortar sus tasas incluso hasta en 50 puntos básicos, algo que ya empiezan a descontar los mercados”, concluye el análisis de Corficolombiana.