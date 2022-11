Precio del dólar baja casi 100 pesos y se ubica por debajo de $5.000

Este miércoles 9 de noviembre el dólar registra una tendencia a la baja. Al menos durante las primeras horas de la jornada.

Para las 8:28 a. m. el dólar tenía un precio promedio de $4.958,56. Es decir, 54,64 pesos por debajo de la TRM del día que se ubica en $5.013,20.

Al finalizar la jornada el precio promedio fue de $4.914,13. Lo que implica una baja de 99,07 pesos con respecto a la TRM.

Ahora bien, el precio de apertura de la jornada fue $4.970,00. Junto a ello, el valor máximo de negociación es $4.970,00 y el mínimo $4.875

Historia del dólar en Colombia

El 10 de noviembre de 1995 el dólar en Colombia llegó a $1.000. La cifra se convirtió en un hito en el país que atravesaba un momento difícil tras el asesinato, ocho días antes, del ex constituyente y ex candidato presidencial Alvaro Gómez Hurtado.



19 de abril de 2000 el dólar tocó los $2.000. En aquel entonces existía la zona de distensión en la que el Gobierno intentaba llevar a cabo una negociación de paz con la guerrilla de las Farc, pero ese día hubo una emboscada (de las varias que se dieron en esos días) en la que asesinaron a 10 policías.



El 19 de agosto de 2015 la divisa alcanzó los $3.000. El momento era sensible pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera. El 13 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia, el dólar llegó a $4.000. Los temores por el cierre de la economía mundial generaron una fuerte volatilidad de los mercados.



El pasado 3 de noviembre el dólar superó oficialmente los $5.000.

