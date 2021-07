Con barril de petróleo a 80 dólares, Nación ganaría $3 billones más

Si bien la cotización del barril de petróleo en los mercados internacionales registra en los últimos dos días fuertes caídas, los analistas esperan que la dinámica en su precio sea de forma sostenida y que se mantenga por encima de los US$ 70, e incluso en US$80.



Y más allá, no dudan en afirmar que la volatilidad en el costo del barril referencia Brent, por la crisis interna de la Opep+, terminará por dinamizar aún más la operación petrolera del país, no solo en el tema de aumentar la producción, sino además en destinar fuertes inversiones en exploración.



“Con un precio del barril cercano a los US$80 permite que todas las operaciones petroleras del país sean viables. Además de aumentar las tareas de exploración, se activarían más los procesos de recobro mejorado y la producción de crudos pesados, se le metería el acelerador a fondo a la actividad costa afuera ('offshore'), e incluso se le daría un fuerte impuso al desarrollo de los yacimientos no convencionales”, explicó el ingeniero Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy.



El también consultor del sector petrolero recalcó que, además aumentarían los rubros de inversión para la operación hidrocarburífera no solo a corto, sino también a mediano plazo. “Ahora la pregunta que queda en el ambiente es: ¿qué tan perdurable en el tiempo puedan mantenerse estos precios cercanos a los US$80, ya que está mas asociado a una coyuntura de mercado que a un tema estructural, pero por esto último la cotización estará por encima de los US$70”, subrayó.



Calculos del sector petrolero indican que si el rango de precios del barril de crudo referencia Brent se mantiene entre US$70 y US$80 (más cercanos a este último valor), cada US$10 por encima de lo trazado por el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) que son US$60, permitirá la entrada a las arcas del país de $500.000 millones adicionales por año.



Así mismo, si este rango de cotización se mantiene en el mercado internacional, se adicionarían a la producción en Colombia entre los 100.000 y 150.000 barriles promedio día (bpd), lo que le representaría ingresos de $3 billones a $4,5 billones en un año de operación.



En la medida que los precios del barril de petróleo se incrementan, las hidrocarburíferas con operación en el país pueden generar una mayor caja como producto de sus ventas, lo cual permitiría consolidar las optimizaciones realizadas en costos durante el 2020, y adicionalmente realizar desembolso de recursos de más largo plazo.



“Parte de estas inversiones podrían ser destinadas al desarrollo e implementación de nuevas tecnologías en las operaciones, la reapertura de pozos con costos de levantamiento más altos y actividades de exploración”, explicó Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol).



El líder gremial reiteró que, a lo largo del 2020 se observó una reducción importante en los costos unitarios de producción, los cuales permitieron que el precio necesario para obtener ganancia por cada barril producido (breakeven) pasara de US$47 por barril a principios año a menos de US$30 en el segundo trimestre, situación que permitió afrontar la crisis de los precios.



“Esperamos que, en 2021, bajo el nuevo escenario de precios, se realicen inversiones en operaciones que habían sido postergadas durante el año pasado, y que son fundamentales para la sostenibilidad del negocio en el corto y mediano plazo, por lo que, se podría percibir un incremento temporal en los costos de producción”, indicó Castañeda.



Sin embargo, -agregó- “la puesta en marcha de estos proyectos, así como la maduración de nuevas tecnologías, servirían en el largo plazo para la disminución de los de costos de producción y el incremento de competitividad del sector petrolero nacional”.



Para el Gobierno Nacional, con una cotización por encima de los US$60 el barril, las petroleras no solo podrán tener ganancias, sino además hacer reinversiones para el descubrimiento de nuevos yacimientos que es lo que necesita el país para aumentar las reservas de crudo y gas.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio