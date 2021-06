Precios de petróleo y café están altos, ¿esto favorecería a Colombia?

El café cerró mayo al alza y llegó en junio a precios que no tenía desde el 2014.

El petróleo y el café son dos de las materias primas que más le aportan a Colombia y en estos últimos días sus precios han estado altos.



En cuanto al petróleo Brent (el de referencia para Colombia), este miércoles alcanzó los 71,33 dólares, superando los 70 dólares, un nivel que lograba hace dos años.



El café, por su parte, cerró mayo en Nueva York al alza y el 1 de junio alcanzó los 2,11 dólares por libra (incluyendo la prima de calidad), algo que no ocurría desde el 2014. En cuanto al precio de la libra, registró un precio de 1,61 dólares el miércoles, y el lunes fue de 1,62 dólares, valores similares a los que se registraron el 9 de noviembre 2016.

Teniendo en cuenta estos movimientos de las llamadas ‘commodities’, ¿qué tan favorable podría ser para Colombia?



Para César Hernández, consultor senior de Multiedro Consulting y profesor del máster de Gestión Energética de la Universidad Sergio Arboleda, el alza en los precios es bueno, pues muestra “recuperación después del efecto devastador de la pandemia del covid-19, desde el punto de vista del mercado”.



“Sin embargo, tiene que ver con decisiones que se han tomado desde el punto de vista de expectativas de la oferta con las decisiones de la Opep, que hacen ver que todos los actores están muy pendientes de la recuperación económica a nivel mundial”, agregó.



Hernández sostuvo que para Colombia es importante tener un nivel de crudo en un precio que reditúe las inversiones en la actividad petrolera y espera que pueda mantenerse.



“La producción petrolera en Colombia es compleja, es de altos costos comparado con otros. Esta alza es importante para que pueda ser palanca de reactivación económica y contribuciones a las finanzas del Estado”, dijo.

El experto también comentó que es importante estar pendientes del comportamiento del covid-19 y de la reactivación turística en algunas partes.



Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB Grupo Aval, explicó que esa alza de precios se debe a la recuperación en la demanda a nivel global, en especial en países desarrollados: “China, Estados Unidos y los europeos están en plena reactivación, por lo que empiezan a implementar la demanda por los ‘commodities’ y los precios se ven favorecidos”.



Y añadió: “Es favorable para el país porque el precio de las materias primas que nosotros exportamos están en un nivel en el cual no veíamos hace un tiempo largo, eso favorece nuestros ingresos y exportaciones relacionadas con los ‘commodities’”.



La Opep y sus aliados consideraron que el avance de los planes de vacunación está llevando a un incremento en la demanda del petróleo a nivel internacional. EFE

¿Y HAY ALGO MALO?



César Ferrari, profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana, resaltó que el aumento de precios “significan mayores ingresos para exportadores y esos mayores ingresos que reciben exportadores permiten que pagan más salarios, hacer más utilidades y comprar bienes y servicios”.

Explicó que esto se traduce en un aumento del ingreso experto y, sucesivamente, en aumento de ingreso interno.



“No solo tiene efectos en dinamización, sino que produce mayores ingresos tributarios al hacer más utilidades y más ventas, pues genera más impuestos a las ventas”, complementó.



No obstante, dijo que hay un lado negativo: “El alza aumenta oferta de dólares y al aumentar se revalúa la tasa de cambio y perjudica a otros sectores que compiten con importaciones y exportan al exterior materias primas que no son petróleo y café”.

El café alcanzó los 2,11 dólares por libra (incluyendo la prima de calidad). Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

El experto Ballén, del Grupo Aval, afirmó que lo malo de estos precios es que “no los hemos podido aprovechar en su totalidad por los problemas de orden público y los bloqueos en las vías, lo que ha interferido en la comercialización de varios de estos bienes”.



Y finalizó diciendo que, en condiciones normales, los sectores que producen estas ‘commodities’ “estarían registrando un crecimiento importante, pero no nos hemos podido beneficiar hasta el momento de esa recuperación”.



