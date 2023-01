En diciembre, los precios de la energía subieron de nuevo

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, la facturación de energía hecha durante diciembre mostró de nuevo un ligero incremento después de venir en una senda descendente en los precios.



Durante el último mes del año 2022, el promedio del kilovatio vendido en el país fue de $779,1, un aumento de 0,84% frente a los $772,7 que se habían registrado en la facturación de noviembre. Esto, teniendo en cuenta el precio de la unidad para el estrato 4, cuyo valor no es subsidiado ni tiene un valor adicional para subsidiar a otros estratos.



(Vea: Tensión con Irene Vélez haría salir a viceministra de Energía).



De esta forma, la variación anual de la inflación en este servicio público fue de 22,4% según los cálculos establecidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Cabe recordar que el Gobierno Nacional presentó una serie de acciones enfocadas a reducir el precio de las tarifas de electricidad, que era uno de los conceptos con mayor contribución a la inflación total.



Dentro de estas estaba el uso del menor indexador entre el IPC e IPP (Índices de Precios al Consumidor y al Productor, respectivamente), con el fin de que las variaciones en el incremento mensual de algunos componentes de la factura no tuvieran alzas muy fuertes. Sin embargo, ambos índices han venido en constante alza, con lo que el IPP sumó en el año 21,8% mientras que el IPC alcanzó 13,12%.



Si bien el Ministerio de Minas y Energía, así como algunos gremios proyectaban disminuciones entre 4% y 6%, lo cierto es que estas cifras no se lograron. Entre agosto y diciembre la reducción conseguida fue de 1,6%.



Camilo Sánchez, presidente de Andesco, explicaba que si bien la tendencia no ha sido la esperada, sí ha significado un rompimiento de la tendencia alcista en este servicio público.



De acuerdo con el líder del gremio de servicios públicos, a nivel mundial se han visto incrementos significativos en los precios de la energía, en vista de factores como el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha llevado a que energéticos como el gas y el petróleo incrementen su valor.



“No estamos felices del todo, pero comparados con el mundo, somos una isla, porque logramos romper la tendencia alcista”, expresó Sánchez.



(Vea: Enel, bajo la lupa por presuntas irregularidades en precios de energía).



Los datos de la Superservicios muestran que el comportamiento mensual de los seis distintos componentes de la factura han tenido comportamientos disímiles. En la gran mayoría de las 29 compañías disminuyó el concepto de generación y pérdidas, mientras que la transmisión, la comercialización, distribución y restricción tuvieron ligeras alzas.



En el caso de la generación, la entrada en operación de Hidroituango está significando reducciones. De hecho, Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, estimó que solo con la energía que pondría el proyecto en disponibilidad, los precios en la bolsa podrían caer hasta $100 y $120 por kilovatio.

Las empresas

La Superintendencia de Servicios Públicos muestra que el precio unitario del kilovatio se ubica entre $655 (Energuaviare) hasta $937,6 (Emevasi) de acuerdo con la empresa. Cabe recordar que esto depende de una serie de factores, como qué tan cubierta por medio de contratos bilaterales de compra de energía esté una compañía.



A esto se suman otros temas como qué tantas restricciones se generen o pérdidas tanto técnicas como no técnicas haya en la empresa. De hecho, el único componente que aplica de igual forma a nivel nacional es la transmisión, los demás varían en cada región.



(Vea: Grandes obras eléctricas: crearían comunidades energéticas).



Por costo unitario de kilovatio (antes de opción tarifaria), las compañías que siguen a Emevasi en cuanto a precios son Compañía Energética de Occidente (CEO), con $859, Air-e con $845,2 y EE Putumayo con $838 cada kilovatio.



Ahora bien, al revisarse cuáles son las compañías con mayor variación mensual en precios, las cifras de la Superintendencia revelan que fue Emcali la que mayor alza tuvo (1,78%), ubicando la unidad de energía en $792,6, seguida de Emevasi con 1,7%. Estas son seguidas por Enelar y Enel, cuyo aumento fue de 1,1% y siguen Cedenar, Celsia, Cetsa, Ebsa, Air-e y Electrocaquetá con 1,07%.



Ahora bien, en el consolidado anual, los incrementos en precios se dan a doble dígito. Para este caso, Afinia es la compañía con mayor incremento entre diciembre de 2021 y de 2022, con 35,3% de alza.



Javier Lastra, gerente de Afinia, explicó que la compañía está cubierta en 80 % con contratos, a pesar de lo cual, se ha dado este comportamiento. Afirmó también que el factor de pérdidas de energía está siendo muy representativo es el de restricciones y pérdidas, para el cual están implementando planes e inversiones que les permita generar reducciones para sus usuarios.



(Vea: Colombia, con 'pinta' de producir combustibles amigables, según Maersk).



Como se evidencia en el gráfico, otra de las alzas más significativas se han dado en EPM (22,6) y EEP Pereira (21%).



Lupa a las generadoras

La Superintendencia de Servicios Públicos informó que abrió una investigación en contra de Enel por presuntas irregularidades en el precio ofertado en la bolsa de la energía. La entidad señaló que había un comportamiento irregular al incumplir lo señalado por la Creg con respecto a que “los precios a los cuales las empresas generadoras ofrezcan diariamente su energía, deben reflejar los costos variables de generación en que estas incurran, y así, para el caso específico de la generación hidroeléctrica deberán obedecer al costo de oportunidad del agua al momento de generar”.



Para este caso, señalaron que si una central hidroeléctrica está botando una parte de su agua, es decir que no se usa para generar, el costo de oportunidad debería ser mínimo.

Después informar el inicio de esta investigación, la Superservicios también dijo que estaba en constante seguimiento a las compañías generadoras así como todas las de la cadena de prestación del servicio eléctrico para que no se generen abusos en contra de los consumidores.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio