Precios de oficinas se dispararán en 2022 por la menor disponibilidad

En el mercado de oficinas cada vez se ve mayor dinamismo. El regreso a espacios para trabajar se ha convertido nuevamente una necesidad en las empresas. Incluso, la presencialidad ya casi llega a los niveles de prepandemia gracias a que tanto directivos como empleados ven en la oficina el lugar por excelencia para desarrollar trabajo.



(Por qué han subido 8,41 % los precios en obras de edificaciones).

De esta manera los espacios son cada vez más solicitados, ya sea para realizar la función de un trabajo o como espacio para socializar y generar mayores relaciones interpersonales entre los colaboradores.



Sin embargo, aunque esto puede presentar una oportunidad para los prestadores de estos espacios, la demanda está llegando muy cerca a la oferta existente no solo en Bogotá, si no en el país.



Esta escasez en nuevos proyectos, según el consultor inmobiliario Newmark, es resultado de la pandemia, ya que en 2020 se desaceleró la velocidad de sus lanzamientos y construcción.



“Por eso es que a pesar de que se estima que existen 600.000 mt2 en proyección (en su mayoría en los corredores periféricos de la capital), ninguno de estos se encuentra en construcción y no tienen fecha estimada para empezar”, asegura Juan Manuel Torres, director general la compañía consultora en su último informe.



(Gobierno entregó 240.000 subsidios para vivienda).



Con este referente, la firma no espera que cambie el inventario por lo que resta del año, ya que no hay proyectos de magnitud desarrollándose en la ciudad que impacten en el mercado, “haciendo que la tasa de vacancia continúe en descenso y los precios al alza”, recalca. En el caso de Bogotá, en el segundo trimestre del año cerró con espacios de clase A y A+ de 172.428 mt2, y con un dinamismo de tendencia a la baja, pues solo el 29% de esta oferta se encuentra en el CBD, el Centro de Negocios de la ciudad (por sus siglas en inglés), lo que significaría unos 50.004 mt2.



Dentro de los corredores con mayor disponibilidad se encuentra el “Centro” con el 23%, en segundo lugar se encuentra “Dorado” y “Colina 100” con el 13% cada una del total.

De esta manera, se han disparado los precios de las oficinas en el país. En el caso del alquiler en la capital el precio por metro cuadrado se ubica sobre los $75.000, valor que a segundo trimestre del año se ubicaba en $73.540; en Medellín a 2022 los precios están en $56.500, en 2021 a la fecha en $54.00; en Cali los precios se han mantenido en los $48.000 y en Barranquilla pasaron de $45.000 a $47.000 este 2022.



En el caso de ventas, el precio se ha visto incluso más afectado. A 2021 en el segundo trimestre, el precio promedio por metro cuadrado se ubicó el $9.800.000, y a 2022 en el mismo periodo de tiempo, el valor aumentó 14,7% cerrando en $11.240.00. Respecto al trimestre anterior el precio se ubicó en $10.410.000.



“Es importante resaltar la escasez de espacios construidos en venta que existen en la ciudad, por lo que se espera que estos valores continúen en ascenso en lo que resta del año, alcanzando incluso valores históricamente altos”, asegura la firma en el informe.

De esta manera, se espera no solo que para final de 2022, haya menos espacios, sino más colaboradores retornado a las oficinas, lo cual atenuaría esta situación.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO