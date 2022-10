Por las lluvias, precios de los alimentos aumentarían

Dadas las eventualidades presentadas por el fenómeno de ‘La Niña’ que persiste y podría llegar hasta febrero del 2023 según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los diferentes actores y en especial el agro, advierten sus preocupaciones frente a las fuertes lluvias que están afectando la producción de alimentos en Colombia.

La constante permanencia de ‘La Niña’ en el país presenta diferentes retos y desafíos para la mayoría de los sectores del agro, dado que, de acuerdo con el Ideam, la probabilidad de que el fenómeno llegue a diciembre es alta. Según la entidad, se estima que para el último mes del año se den lluvias del 20% al 60% por encima de lo normal de forma generalizada en el país, lo que afectaría el cierre del año para la agricultura.



A su vez, en lo que respecta a noviembre, las lluvias también persistirán, en las regiones Caribe y Andina, al igual que la Orinoquia. Los excesos se presentarán en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Norte de Santander.



Actores del agro como Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), aseguran que la baja producción de café, se debe específicamente a un factor climático que ha persistido por 27 meses seguidos, donde se registra que la cantidad de lluvia mensual, supera el promedio histórico, lo que interfiere en la floración del fruto.



“Las nubosidades no dejan que el sol entre y que los árboles adquieran la capacidad que se conoce como los grados térmicos. Este fenómeno parece que se prolonga hasta diciembre y enero del próximo año en donde ya las agencias meteorológicas empiezan a evidenciar un cambio en el clima”, manifestó el gerente.

De igual forma, Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, indica que la comercialización exterior del grano también se ve afectada dado que “están ligadas a la producción, entonces entre menor sea esta, las exportaciones también disminuyen”.



Sin embargo, las dificultades no solo se han presentado en el sector del café. Para Germán Palacio, gerente general de Fedepapa, actualmente hay deterioro en la calidad del producto en algunas zonas del país por la presencia constante de las lluvias.



“Cundinamarca y Boyacá son las zonas más afectadas. Si se afecta la producción, baja la oferta, hecho que hace que el precio de la papa esté más alto y por encima de lo normal”, remató.



El sector ganadero tampoco se escapa del fenómeno de ‘La Niña’. Para la producción láctea, se están presentando afectaciones importantes en Boyacá, Cundinamarca, Valle y Norte de Antioquia. Así lo confirmó Felipe Pinilla, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac).



Además, Pinilla aseguró que “el cierre del primer semestre generó encharcamiento e inundaciones en todo el país lechero. Todas estas afectaciones se traducen en que las lluvias producen menor cantidad de pasto, impactando en la salud de los bovinos, lo que provoca una menor producción de leche. En varios casos, hay necesidad de movilización de los animales a zonas no afectadas y finalmente existen costos adicionales por la evacuación de agua de fincas inundadas y posteriores costos en su recuperación”.



José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, expresó que hay zonas del país que están bajo agua lo que ha tenido un gran impacto en el sector lechero. “Hay lugares donde es imposible llevar la leche a los centros de transformación. Esto es muestra de que el atraso del sector rural es la incapacidad de poder llegar a tener unas vías terciarias en condiciones de poder drenar los productos que produce el campo en todas las regiones colombianas”.



José Félix Lafaurie, también aseguró que la carne se ha afectado, pero no en las mismas proporciones que la leche.

Las soluciones por parte del gobierno para el agro

Como respuesta a las afectaciones del agro por las lluvias presentadas en el país, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció un paquete de medidas especiales para mitigar el impacto negativo que la ola invernal ha dejado en proyectos agropecuarios.



Según la ministra, Cecilia López, “las acciones van desde disminución de costos de préstamos, prolongación de créditos o reducción de costos de intereses”.



Así mismo, desde la cartera se asegura que la Ley de Alivios Financieros ha permitido que el Banco Agrario de Colombia y Finagro apliquen beneficios por $677.574 millones a los afectados. Mediante estas Líneas Especiales, el Ministerio ha otorgado 3.593 créditos por un valor de $80.030 millones entre agosto y septiembre de este año que han beneficiado a los campesinos. De los 3.593 créditos, 3.363 han sido para pequeños productores que han demandado financiamiento por $50.142 millones.



Enfoque vial del clima

El Instituto Nacional de Vías (Invías), aseguró que en la última semana, atendieron 19 emergencias provocadas por el aumento de las precipitaciones en el país. Según la entidad, se tienen $5.000 millones destinados para la atención de estos eventos.



“De ser necesario, ante estas situaciones las gobernaciones incorporan más recursos”, aseguraron. Por otra parte, Carlos Gaitán director del programa de Ingeniería Agroecológica de la Uniminuto, manifestó que para el sector agro, las mayores afectaciones están en las vías terciarias ya que se ven afectadas por los derrumbes, lo que impide el transporte de los alimentos. “Normalmente estas afectaciones, hacen que el precio de los alimentos aumente”, dijo.

PORTAFOLIO