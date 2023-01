¡Pilas!: No todos los peajes tendrán congelada el alza en su precio

Recientemente, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que las tarifas de los peajes no subirían en 2023. Así lo mostró mediante un decreto firmado por él y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, este 16 de enero.



Sin embargo, este lunes 16 de enero varios usuarios en redes sociales han reportado que en diferentes cabinas de cobro de peaje se están presentando alzas. Ahora bien, el decreto del Gobierno solo aplica para los pajes que son administrados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Estos últimos, vale la pena aclararlo, son los peajes en vías concesionadas, los cuales los manejan los privados.

Esto quiere decir que los peajes departamentales sí podrán realizar un alza en su precio acorde al dato de inflación de 2022, que fue de 13,12 %, de acuerdo con el Dane.



De acuerdo con el decreto 050 del 15 de enero, la medida de no incrementar el precio de los peajes irá hasta el 31 de diciembre del 2023.



Asimismo, el Gobierno está buscando alternativas con los privados que administran los peajes de las concesiones a los que no los cobija la medida.

El ministro Reyes le dijo a EL TIEMPO que los recursos que se dejen de recaudar por el no incremento de peajes, que serían aproximadamente 500.000 millones de pesos, se sacarían del presupuesto y se devolverán con lo que recuperemos con la valorización.

“Nosotros tenemos la facultad legal de cobrar valorización por las carreteras, lo que pasa es nadie lo ha hecho. Obviamente, la valorización no irá a las clases menos favorecidas, a esas familias no se les va a cobrar. Esta valorización nos va a permitir recaudar recursos para financiar obras o para eliminar peajes. Esperamos que el año entrante este tema esté listo para comenzarlo a cobrar. A mayor estrato socioeconómico y tamaño del predio, se va a pagar más”, explicó el jefe de la cartera.



PORTAFOLIO