Precios continúan desbordando los pronósticos: ajustes que se esperan

Los precios continúan subiendo sin tocar techo, y la inflación en Colombia está superando las expectativas tanto del mercado como del Gobierno, lo que eleva por ende los pronósticos de 2023.



Muestra de ello fue que la variación en el índice de precios del consumidor (IPC) con que cerró el 2022 sobrepasó todas las estimaciones, y se ubicó en 13,12 %, la cifra más alta en 23 años.



El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ya hizo sus cuentas para 2023 con un dato menor, pues en la presentación del Plan Financiero para este, que entregó en los últimos días de diciembre, se estimó que el dato con que iba a cerrar la inflación era de 12,2%, es decir, casi un punto porcentual por debajo del dato real.



A su vez, la última encuesta mensual de expectativas del Banco de la República proyectaba un cierre de año en 12,64 %, mientras que la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo estimaba un dato de 12,66 %.



De allí que varios de los principales actores del mercado hayan calificado como una ‘sorpresa’ el indicador, lo que llevaría a su vez a nuevas revisiones en los pronósticos de inflación que hay para 2023, que se ubican alrededor de 8 %.



“La sorpresa alcista de la inflación en diciembre es un auténtico baldado de agua fría para los analistas, los agentes económicos y las autoridades. Ante esta realidad, el pico inflacionario llegaría más tarde lo que nosotros y la mayoría de los analistas consideraba previamente”, indicó Juan Pablo Espinosa, desde la dirección de Investigaciones económicas, sectoriales y de mercados de Bancolombia.



Por ello esta entidad considera que solo hasta el segundo trimestre la inflación anual iniciaría un lento proceso de moderación, y que por eso mismo, la Junta Directiva del Banco de la República no tendrá opción distinta a continuar incrementando su tasa de referencia.



Bancolombia considera que la inflación es el mayor riesgo para 2023, y que se mantendrá por encima del 13% en el primer trimestre.



En el banco Itaú, por ejemplo, la cifra de inflación con la que cerró 2022 y arranca 2023 también se vio como una sorpresa al alza. La entidad indicó que, a pesar de que se esperaba una desaceleración de la demanda interna, lo más probable es que la inflación caiga lentamente y que el año finalice por encima del pronóstico de 8 % que mantienen.



“Con la inflación aún en máximos, las expectativas de inflación aún al alza y los grandes déficits gemelos presentes, esperamos que el banco central continúe subiendo las tasas este mes desde el actual 12% con 50 puntos básicos como mínimo”, indicó Itaú.



Laura Peña, economista de BBVA Research para Colombia, aseguró por su parte que en diciembre la sorpresa vino principalmente de alimentos, rubro que alcanzó una variación anual de 27,8%.



“Prevemos que los altos niveles de inflación continúen transmitiéndose especialmente durante la primera mitad del 2023, seguido de una moderación del dato que puede cerrar el año cercano al 8 %”, dijo.



Una perspectiva similar la mantiene Banco de Bogotá. La entidad financiera sostuvo que el Banco de la República podría impulsar un nuevo incremento en la tasa de interés en enero, de 100 puntos básicos o 1,0 puntos porcentuales, con lo que llegaría a 13 %.



“Dependiendo de la evolución de la inflación, ajustes adicionales posteriores podrían ser necesarios, aun a pesar de la evidencia de desaceleración que ya se vive en la economía”, indicó la entidad.



Desde la banca internacional, la situación de Colombia también llama la atención. JP Morgan destacó que el pico en la inflación se daría en febrero, con una estimación de 13,35 %. A pesar de ello, el banco norteamericano indicó que “continúa viendo algún alivio eventual en 2023, proveniente de los precios más bajos de los alimentos y la energía que se avecinan”.



JP Morgan mantiene su pronóstico de inflación de 2023 en 7 %, algo inferior a los actores locales, pero indicó que en promedio se mantendrá alrededor de 10,75% y se mantendrá en dos dígitos hasta agosto.

Lejos del rango meta

Otro elemento que vale la pena destacar es que la inflación se ubica muy por encima de la meta de 3% del Banco de la República, y que en este punto, es más de cuatro veces superior.



Además, según las proyecciones de los diferentes expertos, este sería el tercer año en que el indicador se mantiene fuera del margen entre 2 % y 4 % que tiene definido el Emisor, y aunque en 2024 se espera una corrección más marcada, seguiría estando por encima de este techo.



Aunque el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha hablado de que el fin del ciclo de alza de tasas está cerca, la mayoría de analistas espera en enero una nueva alza, al 13 %.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio