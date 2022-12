Precios y producción de minas y petróleo aún están en vilo

Después de un 2022 marcado por altos precios de los commodities, que significaron unos mayores ingresos para el país, el próximo año se proyecta como uno de ligera disminución en materia de precios, aunque con una ligera alza en la producción y venta de algunos.



(Lea: En 2023, primará incógnita con el dólar y su comportamiento).

Por ejemplo, en materia de petróleo, el Gobierno estimó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que la producción de crudo escalaría a 810 mil barriles de petróleo promedio por día (kbpd) con un Brent sobre los US$94 (según el proyecto de regalías para 2023 - 2024). Esto quiere decir que la producción tendría un incremento, mientras que el precio empezaría a caer frente al observado en lo corrido del año (US$99,5).



Para este 2022, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) estima que el aporte entre impuestos y regalías que dejará el sector será de $58 billones gracias a los altos precios.



Si bien estiman que con una dinámica de precios alta, esta situación se mantenga, también advierten que la no deducibilidad de regalías, definida en la reforma tributaria, así como la sobretasa de renta puede poner en riesgo una parte de la producción petrolera.



De acuerdo con el gremio, el government take que significaría esta nueva imposición tributaria (de 68% a 90%), haría que algunas operaciones no fueran viables económicamente, por lo que no se podría poner ese crudo en superficie.



(Vea: El 2023, economía del país iría en bajada y sin paracaídas).



Ahora bien, este impacto no será tal en el caso del gas, cuya operación está excluida de la sobretasa que sí le aplicará al petróleo.



Por esto, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgás, espera que uno de los principales avances sean en materia de cobertura del servicio de gas para 2023.



Así mismo, el próximo año estará marcado por el avance y la mayor exploración en la provincia gasífera del Caribe costa afuera, que aún no han certificado sus índices de reservas.



En el caso de los mineros, estos también tuvieron un 2022 marcado por los buenos resultados. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería, en lo corrido del año, la exportación del sector alcanzará los US$22.500 millones y de esta forma los recursos destinados para regalías serán de $4,84 billones.



Esto se logró gracias a los mejores precios del carbón, así como del oro.

De acuerdo con Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, si bien es difícil predecir los precios que van a estar vigentes, lo cierto es que esperan niveles similares, tanto en producción como en precios.



(Siga leyendo: La inflación le pondrá el ritmo a tasas de interés y precio del dólar).



Al respecto, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, señaló que en la medida en que los motivos que han llevado a que los precios estén elevados se mantengan, es probable que estos estén altos.



Dentro de los motivos detrás de esta escalada se encuentra la crisis energética en Europa tras las sanciones aplicadas sobre el gas, el petróleo y el carbón rusos después de la invasión a Ucrania.



El Gobierno estima que la producción sea de 66 millones de toneladas y que el precio promedio sea de US$124 por tonelada entre 2023 y 2024. Sin embargo, Cante resalta que es difícil establecer qué va a pasar en los próximos años, dado que son factores externos los que están definiendo los valores. Ahora bien, Nariño destaca que este año fueron 65,3 millones de toneladas, que serían mejores sin las lluvias.

Nuevos contratos y código minero: las incertidumbres

El sector minero energético está a la expectativa por las medidas de política pública que puedan derivarse de los anuncios hechos por el gobierno de Gustavo Petro. En el caso de los petroleros, aún no se ha definido si se dará o no una nueva contratación para exploración y producción.



(Lea: La agenda política que trae el Gobierno para el próximo año).



El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que se está evaluando esta decisión, teniendo en cuenta los impactos en las cuentas fiscales así como la seguridad y autonomía energética, mientras se hace la transición. Ahora bien, los mineros también están a la expectativa para el próximo año.



En este caso también se desconoce si el gobierno entregará nuevas áreas de exploración y qué cambios puede traer la reforma al código minero que está andando. “Aún no sabemos hacia dónde puede dirigirse la reforma, aunque el gobierno ha dicho que se respetarán los contratos vigentes”, afirmó Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón.

PORTAFOLIO