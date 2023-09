Bolsas europeas cierran en rojo preocupadas por las tasas de interés

Las principales bolsas europeas cerraron este lunes 25 de septiembre a la baja, reaccionando negativamente a la subida de tasas obligatorias ante la perspectiva de una política monetaria de la Reserva federal estadounidense (Fed) restrictiva más duradera de lo esperado.



Francia terminó con una bajada del 0,85%; Fráncfort, de 0,98% y Londres, de 0,78%. La plaza madrileña también cerró en rojo (-1,22%), así como la de Milán (-0,68%). En el mercado obligatorio, el rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años subió a 4,53%, su nivel máximo en casi 16 años.



El mercado accionario de la economía europea bajo 0,98% por la preocupación por los elevados tipos de interés y el estancamiento económico en Alemania. El índice DAX 40 bajó 0,98% hasta 15.405 puntos, mientras el tecnológico TecDAX perdió un 0,94%. La confianza empresarial bajó de nuevo en septiembre en Alemania, la quinta caída consecutiva, porque la economía apenas se mantiene a flote y no avanza.



La rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a diez años llegó al 4,5%, un máximo desde hace 16 años, porque la Fed podría subir sus tasas de nuevo este año. Además, se mantiene la preocupación por el mercado inmobiliario de China.



La endeudada promotora china Evergrande se desplomó 20% en bolsa después de anunciar este que no puede emitir nueva deuda, preocupan a los mercados.



La empresa de venta de moda por internet Zalando bajó 3,6%, la empresa farmacéutica y química Bayer cayó 2,8% y la energética RWE lo hizo un 2,1%.



EFE