Presencialidad, entre las causas de la alta inflación en educación

Con el regreso a clase, las matrículas, útiles escolares y asesorías se unen a los gastos que colombianos deben asumir al inicio de año, esto representa una inversión adicional por parte de las familias.



Sobre esto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística señaló que este rubro fue el de mayor incremento durante este mes, siendo de 4,48%. Según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, tiene que ver con que “febrero es el mes en que el Dane hizo la recolección de información de educación de Calendario A para aquello que tiene que ver con educación preescolar, básica primaria y secundaria y del primer semestre del año para la formación técnica, tecnológica y universitaria”.



A pesar de ser el componente con la mayor alza, su aporte a la inflación mensual de febrero, que fue de 1,63%, fue de 0,18 puntos porcentuales.



Ante esto, Fernando Vita, presidente de la Mesa Nacional de Educación privada, señaló que el aumento de las matrículas tiene topes regulados por el Ministerio de Educación, por lo que, su aumento no supera lo fijado en estos lineamientos.

Parámetros del incremento



En ese sentido, la cartera de educación erigió unos parámetros para que estos costos no sean exorbitantes. Con la resolución 19770 de 2021, el Ministerio señaló que “el incremento para los establecimientos educativos ubicados en este régimen no podrá superar el IPC anual con corte a agosto de 2021 del 4,44%, respecto a la tarifa autorizada en el año anterior”.



Sin embargo, esta normativa también contempla otros incrementos si los establecimientos privados cumplen con requisitos como: soportar el 80% del pago de docentes y directivos del valor que el Ministerio fija como remuneración anualmente, contar con acreditación de calidad, implementar estrategias de educación inclusiva.

Lo que indica que el aumento máximo, permitido por el Gobierno, es del 7,7%, si dicha institución cumpliese con todos los requerimientos.



En ese orden de ideas, Edgardo Peña Arenas, presidente de la Junta Directiva de la institución educativa Fundación Beth Shalom, afirmó: “no hubo un aumento superior a lo que debe incrementar los precios anualmente. Adicional a eso, nosotros nos ceñimos a los parámetros de las autoridades gubernamentales”.



¿POR QUÉ AUMENTÓ?



Si bien los colegios tienen este tope, el incremento de las matrícula, de acuerdo con Álvaro José Cifuentes, Vicepresidente de la Asociación de Educación Privada de Antioquia (Adecopria), tendría su causa en el ahorro de costos que las familias tuvieron durante pandemia y que ahora se reactivaron con el regreso a la presencialidad.



“Los colegios históricamente han hecho aumentos ajustados al incremento del costo de vida. Lo que sí pudo haber pasado es que muchas personas que ahorraron en educación en la pandemia, reactivaron quizá el regresar a la educación privada, entonces fueron matrículas que no se causaron el año anterior pero este sí”, argumentó.



Sumado a esto, Cifuentes indicó que esto se debe también al retorno a clase de niños de preescolar y grados inferiores, que fueron retirados del sistema a causa de la modalidad de educación remota.



“Otro camino fue que, ante las dificultades del sector público, padres de familia decidieron pasarse a los privados, y esto generó un gasto adicional a estas familias”, añadió el experto.



Estas causas señaladas por el vicepresidente de Adecopria coinciden con los aumentos dentro de las categorías que componen a la inflación de la educación, pues el Dane destacó que la que tuvo el mayor aumento en febrero fue la educación preescolar y básica primaria (4,72%)



En esto coincide, Luz Karime Abadía, Codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación, al señalar que el regreso a la presencialidad aumentó los costos. “El aumento en los costos de educación, específicamente en materiales o útiles escolares se debe principalmente a la pandemia, que afectó la producción de materias primas (por los cierres) y por tanto las importaciones de estas en Colombia” dijo.