Estos son los supuestos con los que está haciendo cuentas Hacienda

El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, presentó la actualización de los supuestos macroeconómicos de la Nación, con la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023.



Según indicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el gobierno hará sus cuentas con un precio del petróleo en US$78,6 por barril y un dólar promedio a $4.640.



Así mismo, la proyección de crecimiento está en 1,8%, se espera que la inflación cierre el año en 9,2% y se espera que el balance de la cuenta corriente sea de -4,0%.



“La economía colombiana tiene un proceso de desaceleración y estamos en un proceso de ajuste gradual, hasta ahora, lo que tenemos claro es que nadie espera una recesión económica. Estamos en un proceso de desaceleración mundial, y en ese proceso hay cambios en las expectativas”, indicó el titular de la cartera de Hacienda.



Bonilla aseguró que el escenario macro ha mejorado, y con ello también las proyecciones de crecimiento, y aseguró que en el segundo semestre hay mejores perspectivas.



El ministro recordó que la estrategia de corto plazo en materia fiscal tiene la tarea de financiar reformas y programas sociales, la sostenibilidad de la deuda y la preservación de la estabilidad macroeconómica “dentro del cumplimiento estricto de la regla fiscal”.



Si bien el déficit fiscal en 2022 terminó en 5,3% como porcentaje del PIB, la proyección para este año está en 4,3%.



“La previsión económica decía que podíamos haber terminado en 3,8%, pero el comportamiento de los precios del petróleo, la reducción de las importaciones, y por tanto del recaudo, nos hacen ser responsables para decir que 3,8% es imposible de cumplir y eso significa revisar al alza el déficit fiscal”, explicó el ministro.



A pesar de ello, destacó que se bajará en 100 puntos básicos el déficit fiscal frente a 2022. Y así mismo, indicó que para 2024 se espera un leve incremento del déficit fiscal a 4,5% del PIB, debido a los compromisos con los intereses en el pago de deuda.



“El país no se va a declarar en moratoria ni va a tener default, lo que no significa que no se buscarán otras posibilidades de financiamiento”, dijo el ministro, y mencionó propuestas de nuevas emisiones como bonos verdes y bonos sociales.



El Fondo de Combustibles

Según los cálculos del ministro, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) podrá llegar a los $50 billones. Bonilla se refirió a los esfuerzos que está haciendo el Gobierno con el incremento en los precios de los combustibles y recordó que esta es una medida que debió impulsarse desde la Administración anterior.



“Colombia consume diariamente 12 millones de galones de gasolina: 6,4 millones de gasolina corriente y 5,7 millones de diésel. De esos 6,4 millones de galones, Ecopetrol importa el 40%. Eso significa que la capacidad de las refinerías en Colombia es insuficiente y que el consumo de gasolina hoy es el doble que el consumo que teníamos hace 10 años, que era solo 3,3 millones de galones diarios”, cuestionó Bonilla.

​

El ministro reiteró que el Gobierno está trabajando en principio con cerrar l​a brecha generada por cuenta de la gasolina corriente, "nos quedan faltando cinco meses, ahí podemos mirar que hacer con el diésel", dijo.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio