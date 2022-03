Presidenta de Findeter asegura que tendrá más de 500 proyectos

Archivo particular

La banca de desarrollo territorial Findeter tiene como responsabilidad apoyar a las entidades territoriales con créditos directos para estructurar, financiar y ejecutar proyectos a lo largo del país. La entidad, dirigida por Sandra Gómez Arias, presentó sus resultados financieros para el 2021, y destacó los planes que tienen para este 2022.



El año 2021 fue el de reactivación, ¿qué resultados logró Findeter?



Hace dos años, en el 2020 teníamos estimadas utilidades alrededor de $70.000 millones, pero terminamos dando $7.000 millones. Sacrificamos las utilidades para dar apoyo a los territorios con alivios de no pago de intereses y de capital. Pero en 2021 no solo crecimos 10 veces lo que habíamos crecido en 2020, sino que tuvimos utilidades récord históricas en Findeter, $77.200 millones.



Hay que recordar que las utilidades de Findeter no se le devuelven a la Nación o a Hacienda como hacen otras entidades adscritas, sino que se reinvierten al 100% en la entidad, lo que nos ayuda a tener un crecimiento orgánico que redunda en mayores créditos y capacidad de atender a los territorios.



¿En 2021 cuántos recursos desembolsaron y cuál es la expectativa en 2022?



La colocación fue de alrededor de $2,5 billones, otorgamos créditos por más de $3 billones, pero los desembolsos terminan de entregarse este año, porque por la pandemia muchos alcaldes y gobernadores estuvieron en su primer año de gobierno enfocados en la salud, y el año pasado hicieron la estructuración y estudio de los créditos, por lo que ya este año es el momento en que se empiezan a hacer desembolsos de forma más intensiva. En la medida en que van ejecutando hacemos desembolsos.

Para 2022 estamos esperando entre $3 billones y $3,5 billones en desembolsos efectivos.



¿Cuántos proyectos está gestionando Findeter?



En este momento tenemos más o menos unos 180 proyectos entre ejecución y estructuración, y de acá a abril debemos sacar a convocatoria pública unos $5 billones en proyectos, con lo cual estamos hablando de alrededor de unos 300 proyectos nuevos que vamos a ejecutar este año.



Entonces, para 2022 vamos a alcanzar unos 500 proyectos o más que estarán en ejecución este año. Es una cifra histórica para Findeter, porque normalmente manejamos en ejecución entre $2 billones y $3 billones, y este año, sumando lo que traemos, serían unos $6 billones o $7 billones que se estarán ejecutando. Esperamos que eso esté acompañado de un crecimiento en el desembolso de créditos y las colocaciones.



¿La ley de garantías por el año electoral podría afectar los proyectos?



Somos una entidad alejada de lo que pasa en el entorno electoral, los convenios que se tenían que firmar se firmaron el año pasado, los recursos los tenemos y la ley de garantías no afecta ni los desembolsos ni la contratación de las obras. Seguimos trabajando como una maquina generadora de proyectos y ejecutora de recursos. Como banca de desarrollo territorial esos agentes son exógenos y seguimos con nuestros proyectos.



¿En qué sectores se están dando esos proyectos?



Estamos trabajando mucho en transporte, especialmente en vías secundarias en las regiones, el transporte masivo al interior de las ciudades y también con temas como ciudades sostenibles. En educación está el mejoramiento de colegios en todo el país, mientras con el ICBF tenemos la construcción de nuevos centros 'Sacúdete'. Con el Sena trabajamos en la construcción de centros de desarrollo y con el Ministerio del Interior en capacitación y apoyo a comunidades indígenas en proyectos productivos.



En salud estamos estructurando también varios proyectos, terminamos el del hospital de Santa Sofía, en Risaralda y estamos acompañando la estructuración en Pereira de un hospital de tercer nivel que será muy importante para la región.



La estructuración de proyectos la hemos afianzado mucho, apoyando a los territorios con proyectos de saneamiento básico, acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento. En pre factibilidad estamos en el Tren del Caribe y estamos con la estructuración del proyecto del Golfo de Morrosquillo y vamos a salir también con la convocatoria del gran proyecto de La Mojana, tenemos que concluir Providencia... Trabajo es lo que tenemos para este año.



¿Cómo va en Providencia la reconstrucción?



Estamos terminando los escenarios deportivos, esta semana terminamos los dos colegios que teníamos que hacer, hicimos el dragado de la represa Agua Dulce, terminamos los tanques de agua. En el tema de vivienda esperamos terminar casi la totalidad en marzo, y las que quedan pendientes esperamos entregarlas en abril. El aeropuerto va a estar en operación una parte en mayo y terminado totalmente en junio. Esperamos quedarnos hasta julio para hacer toda esa postventa de lo que sale del asentamiento de las viviendas y de las obras que hemos hecho, para hacer las reparaciones necesarias.

