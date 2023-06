Consejos para evitar ser reportado en Datacrédito

Datacrédito es la central de riesgo crediticio que vigila la actividad financiera de los colombianos respecto a sus deudas.

La razón de la existencia de esta entidad consiste en que los colombianos sean más cuidadosos al momento de adquirir créditos, es decir, no acumular sus deudas o sus intereses para así no caer en la ruina; no obstante, esto ha sido un problema muy recurrente en el país.



(El acceso al crédito aumentó, pero queda mucho por hacer’).



Ante este panorama, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, dio algunos consejos y 'jalones de orejas' a la hora de adquirir deuda de forma responsable y no terminar reportado en la central de riesgo.



(Así puede pagar el impuesto predial con el dinero de sus cesantías).

No tener miedo en preguntar

Malagón asegura que las entidades bancarias brindan asesoría a sus usuarios para que puedan gestionar su historial crediticio, por lo las personas pueden tener la confianza de acercarse y preguntar.



(‘Hay que garantizar la seguridad en las finanzas abiertas’).



"Si se ven colgados, acérquense a sus entidades financieras. Estamos en proceso de reestructurarlas. Para nosotros es tan importante bancarizar a un colombiano como evitar que un colombiano se desbancarize", dijo Malagón, en declaraciones con 'Noticias Caracol'.

Prudencia

Malagón también aconsejó no adquirir créditos a largo plazo que tengan tasas de interés muy altas y recomendó escoger, preferentemente, tasas mucho más flexibles.



(Los riesgos que tendría que enfrentar la economía mundial, según Ocde).



"No es un buen momento para adquirir créditos a largo plazo con tasas altas. Es un gran momento, por ejemplo, para las tasas flexibles. Las tasas flexibles permiten recoger la caída de los intereses", añadió el presidente de Asobancaria.



PORTAFOLIO