Recomendaciones de seguridad a usuarios de bancos en Semana Santa

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, gremio que agrupa a los bancos y entidades financieras colombianas, hizo algunas recomendaciones para que los clientes del sistema cuiden sus diferentes productos durante los días de Semana Santa, cuando muchos ciudadanos viajan a diferentes ciudades o al exterior y el consumo sube.



Dice que los clientes nunca deben perder de vista las tarjetas débito o crédito en los comercios o restaurantes donde hacen compras y que en caso tal, es necesario ir directamente a la caja y no entregarle el plástico a un mesero o un ayudante.



Recomienda que si el cliente va a hacer una transacción en una cajero electrónico, nunca debe aceptar la ayuda de un extraño.



Advierte que se debe cambiar periódicamente la clave de la tarjeta y no usar la fecha del cumpleaños o el año de nacimiento para ese fin.



Especialistas en seguridad también recomiendan tener un doble factor de autenticación a la hora de consignar o pagar a través de medios digitales.



Todas las entidades bancarias ponen a disposición herramientas de protección para la seguridad de la información y sus transacciones como alertas y notificaciones, primera y segunda clave, identidad protegida (usuario), topes en los valores de las transacciones, entre otros. Haga uso de ellos, así disminuye el riesgo de ser víctima de fraude.



Es clave instalar y mantener actualizado el antivirus, y tener presente que este debe ser licenciado.



Para realizar las transacciones o consultas de movimientos o saldos no se debe conectar a redes Wi-Fi públicas; solo a redes inalámbricas seguras, pues esto disminuye el riesgo de intercepción de la comunicación para capturar la información financiera.



No descargar archivos o instalar programas de fuentes desconocidas; estos pueden contener programas maliciosos escondidos o virus que pueden comprometer la información del usuario.



No recibir ayuda de personas extrañas en los cajeros es clave, no se debe permitir que nadie manipule las tarjetas ni perderla de vista; pues podrían cambiarla por otra similar.



Si se necesita retirar altas sumas de dinero, solicitar acompañamiento policial de forma gratuita o usar los diferentes canales transaccionales para evitar ser víctima de fleteo.



