‘Hay que garantizar la seguridad en las finanzas abiertas’

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria

¿Cómo está el sistema financiero?

El sistema financiero colombiano se ha caracterizado por ser sólido y resiliente, y cuenta con niveles de solvencia holgados que superan los requisitos mínimos establecidos por los reguladores. El Informe de Estabilidad Financiera del Banco de la República, destaca esta fortaleza al señalar que los niveles de liquidez y solvencia se encuentran por encima de los parámetros internacionalmente aceptados. Incluso, se considera que estos niveles serían suficientes para hacer frente a riesgos extremos de baja probabilidad.

Resalta que el episodio de tensión de bancos de Estados Unidos y Europa tuvo un impacto prácticamente nulo en el sistema financiero colombiano. Esto se debe a que las entidades locales mantienen una estructura de balance cautelosa en el activo y el pasivo, practican la valoración del portafolio de inversión a precios de mercado y administran adecuadamente el riesgo de liquidez.

Tenemos una banca muy sólida, que a pesar de una desaceleración en su ritmo de crecimiento, en línea con el comportamiento de la economía, mantiene muy buenos indicadores. A marzo, la cartera tuvo un crecimiento real de 0,11% ($673,9 billones) y los datos destacan que la cartera comercial lleva 17 meses seguidos de crecimiento.

Aunque las carteras han mostrado desaceleración, hay que destacar que pese al actual ciclo económico, la banca ha seguido y seguirá irrigando crédito a familias y empresas.

¿Qué opina de la baja de tasas a parte de las tarjetas y créditos?



Esta es una clara muestra del compromiso del sector con el país y, sobre todo, con los colombianos de más bajos ingresos. Estas rebajas, que han sido definidas por cada una de las entidades en su liberalidad, buscan aliviar el bolsillo de los colombianos, teniendo en cuenta una inflación que, si bien ha empezado a ceder, ha estado bastante elevada desde hace varios meses.



Además de estas acertadas iniciativas, el sector ha acogido las metas de financiamiento de la economía popular. Los colombianos pueden estar seguros de que cuentan con un sector comprometido con la inclusión crediticia.

¿Y de la desaceleración de la cartera y el deterioro en la de consumo?



Es algo normal en ciclos económicos como el actual, de pérdida de tracción en la actividad productiva y un menor poder adquisitivo de los hogares por cuenta de las sendas inflacionarias. Lo que hay que destacar es que, en el agregado, el indicador de cartera vencida bordea un saludable 4,3%, lo que quiere decir que más de $95 de cada $100 están al día.



¿Cómo garantizar que con el open banking no haya problemas de seguridad?



Este es uno de los elementos más importantes desde la óptica de la regulación. El esquema de datos abiertos trae enormes oportunidades para el sector y para los colombianos en la medida en que va a permitir mayor y mejor personalización en los servicios y productos. Desde la banca, invertimos más de $370.000 millones al año en ciberseguridad, inversiones que han permitido que, a pesar de los millones de ataques cibernéticos diarios, solo $6 de cada $100.000 transados reciben alguna alerta de posible fraude.



Somos conscientes de los riesgos de seguridad que puede significar la implementación de las finanzas abiertas. Es por esto que la Superfinanciera emitió el primer proyecto de Circular Externa con los estándares técnicos para los intercambios de información en el sistema de Open Finance.



Las entidades financieras enviamos comentarios y dudas, enfatizando en la necesidad de implementar estándares que garanticen la seguridad de la información y la simetría en el tratamiento de los actores del sistema. Los estándares deben tener en cuenta los desarrollos e inversiones en APIs y seguridad.

¿Qué cosas buenas y qué cosas malas representan las criptomonedas?



Estas son un subconjunto de los activos digitales que buscan asemejar las características del dinero tales como la reserva de valor, su uso como medio de pago y de unidad de cuenta. La connotación de bueno o malo es difícil. De un lado, debemos respetar que los ciudadanos pueden hacer lo que quieran desde que jurídicamente no esté prohibido, y actualmente el uso de criptos no está prohibido en el país, por eso la regulación es clave acá pues deja las reglas de juego claras. De otro, lo bueno o malo de una herramienta (efectivo o criptos) no radica en su naturaleza, sino en el uso que se le dé.



Por eso destaco la regulación Sagrilaft (lavado de activos y financiación de terrorismo) que la Superintendencia de Sociedades le impuso a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales que operen en Colombia.

