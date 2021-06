'La tributaria es urgente; que citen a sesiones extras en el Congreso'

Santiago Montenegro, presidente del gremio de los fondos privados de pensiones y cesantías que este martes comenzará su congreso 14 Fiap Asofondos, asegura que si los bloqueos y el vandalismo en el país cesan pronto, Colombia podría enfrentar un efecto rebote en la economía, tras la fuerte caída del 6,8% en 2020 y registrar un crecimiento por encima del 7% en este año. En ese sentido, dijo que es clave que se acelere la vacunación contra la covid-19.



¿Lo que vive país es una lucha entre pobres y ricos, como dicen algunos?



Hay que salirse de la dicotomía simplista de populistas de que esta es una lucha de ricos y pobres. Hay un fenómeno mundial que se acentuó desde la crisis de Lehman Brothers en 2008 y que tiene eco en las redes sociales por la insatisfacción con las democracias y que se ha acentuado con la pandemia y la pérdida del empleo.



Se ha visto en Francia, Hong Kong, Estados Unidos, Chile, Ecuador. La gente protesta por reclamaciones legítimas pues el desempleo los ha afectado. En Colombia la desocupación es alta y la de los jóvenes peor, por encima del 20%. Además, en el país hay factores adicionales pues entre 2015 y 2018 se triplicaron los cultivos de coca y las exportaciones de clorhidrato de cocaína. Muchos dicen que la cocaína volvió a los niveles de la época de Pablo Escobar y eso financia al Eln, a las disidencias de las Farc y el negocio del narcotráfico. Los saqueos y bloqueos a las carreteras no es independiente de lo que acabo de decir. En el Valle y Cauca hay muchos cultivos. Y es que el negocio del narcotráfico representa dos puntos porcentuales del PIB.



¿Quién más está detrás de el vandalismo y la destrucción?



No me cabe la menor duda que el gobierno de Nicolás Maduro está estimulando a quienes hacen daño, camuflados entre quienes protestan. Esto ya lo dijo el alcalde de Cali, que viene de un movimiento de izquierda y que además estudió en Cuba. A todo esto hay que sumarle el hecho de que Colombia aceptó a 1,7 millones de refugiados venezolanos con los costos fiscales que esto significa y hay que agregarle la pandemia y sus efectos que en el caso del desempleo ha sido brutal.

Todo esto ha conformado este escenario de conflictividad social.



¿Y qué va a pasar?



Al final del día va a imperar la cabeza fría. Hay que ver que esto es complejo y racionalmente hay que ver que esto no puede seguir.



Las marchas blancas que se dieron el domingo llamaron la atención del respeto por los derechos de todos, pues las protestas legítimas deben respetar los derechos de los demás.



Cuando se acaben los bloqueos y la violencia podremos tener unos diálogos racionales.



¿Qué opina de los intentos de meterle la mano al ahorro pensional?



En muchos países ha habido un ataque a los fondos de pensiones. Eso va a en contra de la racionalidad. Los fondos en Colombia han tenido rentabilidades de 8 puntos por encima de la inflación, se han jubilado a 220.000 personas como se proyecto hace más de 25 años. La tasa de reemplazo es del 80% en promedio. Son resultados buenos.



Las inversiones forzosas que les obligarían a realizar a los fondos de pensiones son innecesarias. No se puede amenazar la rentabilidad frente al riesgo de las inversiones ni la diversificación de los portafolios, que tienen el 35% del total invertidos en el exterior.



¿Qué pasaría si hay pérdidas en esas inversiones a las que los obliguen a realizar?



Habrá que preguntarles a los proponentes de esas ideas. Qué cobertura existe contra los resultados de esas inversiones forzosas si se dan pérdidas.



¿Qué opina de que algunos insistan en que la gente pueda sacar recursos de su ahorro pensional como pasó en Chile?



Esto se plantea como una ayuda a las personas, pero es como si planteara vender la nevera o el apartamento. Se dice que se quiere ayudar con la propia plata pero eso es plata para hoy y hambre para mañana. Que se gasten las cesantías, ese es el fondo contra el desempleo o la caída de ingresos. Para eso hay $15 billones que pueden sacar. Ya en el 2020 se retiraron $2,2 billones. Y es que además los afiliados en pensiones son prácticamente los mismos que en pensiones. En el caso de Chile eso prosperó pues allá no hubo Ingreso Solidario. Además, si se permite el retiro de parte del ahorro pensional, ¿qué pasaría con Colpensiones., también se les permitiría hacerlo? Vendrían demandas y tutelas por la igualdad y el gobierno tendría que sacar la plata de donde no la tiene. Eso pasó con las cesantías cuando por la disminución de ingresos se les permitió a los afiliados a los fondos privados sacarlas y ante demandas de afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, allá también tuvieron que permitirlo.



¿Hay tiempo para tramitar una reforma tributaria?



El país sí la necesita urgentemente. De unos $14 o $15 billones para programas sociales. Es una razón importante, pero en segundo lugar para dar una señal a los mercados financieros y calificadoras de que somos responsables y tenemos una senda de sostenibilidad fiscal. Espero que haya un acuerdo para sacarla adelante. Habría que radicarla con mensaje de urgencia, insistencia y citar a sesiones extras para aprobarla.



¿Y la reforma pensional?



Siendo realistas, no va a haber pronto una reforma pensional. Se debe insistir en una reforma a la protección de la vejez, en un país con tan baja cobertura y ampliar el pilar solidario del programa Colombia Mayor al Sisbén 1 y 2 y pasar de dar $75.000 mensuales a 1,5 millones de personas a $250.000 mensuales a 4 millones de personas. Ese sería un mensaje importante para el momento como el que estamos viviendo. Para eso habría que eliminar subsidios del régimen publico de pensiones, respetando los derechos adquiridos.



¿Qué tanto crecerá Colombia?



Se ha botado leche a las carreteras, han muerto miles de gallinas y pollitos, muchas empresas suspendieron operaciones, se ha dejado de cosechar, ha bajado la producción de petróleo, pero si esto termina pronto vamos a tener un rebote de más del 7% del PIB.



