Desde Bancolombia ven con buenos ojos la tributaria de Petro 

Bancolombia presentó ayer sus resultados, con unas ganancias acumuladas por $3,5 billones al cierre del primer semestre, y reportó desembolsos por $52,9 billones para apoyar la recuperación empresarial. Juan Carlos Mora, presidente del banco más grande del país, habló con Portafolio sobre estas cifras y lo que espera con el nuevo gobierno.



¿Cómo ha visto el primer semestre de Colombia?



Fue muy positivo en PIB, reducción de desempleo y en general en todos los indicadores que miden la actividad, con unos sectores muy dinámicos como el comercio, y nosotros acompañamos esa vigorosa actividad.



¿Qué tal les fue en sus resultados del semestre?



Tuvimos un buen semestre, en línea con el buen resultado de la economía. La cartera creció cerca de 18%, con un buen comportamiento en consumo, vivienda y comercial, y también, con un mejor comportamiento de cartera vencida, que está cercano a 4%. En el trimestre tuvimos una utilidad de $1,8 billones.



¿Y en desembolsos?



En el primer semestre desembolsamos $52,6 billones, cifras que muestran el buen comportamiento de los colombianos en cuanto al crédito. Y ahí destacan los desembolsos bajo parámetros ambientales o de gobierno corporativo, que superaron los $19 billones.



Asimismo, $28,4 billones fueron a negocios corporativos, especialmente para fortalecer tejido productivo, y también le prestamos $7,1 billones a pymes, mientras que a los hogares se destinaron $15,5 billones.



¿Cómo han avanzado en usuarios para Nequi?



Llegamos a 13 millones de clientes, de los cuales tenemos crédito con 111.000 personas y un uso activo del 70%. A eso se suman los 6,2 millones con acceso a Ahorro a la Mano.



¿Qué suponen las billeteras para el país?



Las billeteras digitales son un sueño que empezamos a construir en 2015, de poder prestar servicios financieros de forma fácil y cercana, y hoy tenemos 19 millones de colombianos (13 millones de Nequi y 6 millones de ‘A la mano’) con acceso a servicios financieros, eso es inclusión financiera y democratizar las finanzas. Hoy muchos negocios venden y reciben los pagos gracias a esos productos. Lo que está sucediendo es una verdadera revolución.



¿El fuerte crecimiento de la cartera genera alertas?



En el segundo semestre se esperaría una actividad menor y la cartera podría desacelerarse, pero no prevemos un impacto significativo en calidad, y aunque seguirá habiendo demanda, se reducirá por las mayores tasas del Emisor, pues ya se ve una transmisión y el crédito estará más costoso. Es probable que haya deterioro, pero vamos a tener un buen año.



¿Cómo han evolucionado los desembolsos ‘ASG’?



De forma muy positiva. Nosotros de aquí a 2030 vamos a desembolsar $500 billones asociados a temas ASG, y vamos en línea con ello. Llegamos $19,1 billones de recursos a temas como agro, pymes, descarbonización, y hemos podido profundizar el préstamo atado a indicadores de sostenibilidad. Vamos por encima de lo propuesto.



¿Qué sigue para Nequi tras la reciente aprobación como compañía de financiamiento?



Vamos recorriendo los pasos, el primero fue presentar la solicitud a la Superfinanciera para constituir una compañía de financiamiento, que es lo que será Nequi, y nos la dieron la semana pasada, por lo que en los próximos dos meses crearemos esa sociedad.



Luego tenemos que cumplir una serie de hitos para que opere de forma independiente, y eso sucederá el año entrante, en el 1° o 2° trimestre, será totalmente independiente.



Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Bancolombia

¿Cuál es su visión de la reforma tributaria?



Uno de los retos que tiene Colombia es la disminución de su déficit fiscal, por lo que buscar una optimización de los ingresos del Estado es positivo. Aquí, las empresas tenemos un rol económico, que es crear productos y servicios para apoyar el crecimiento del país, pero también la responsabilidad de pagar impuestos y contribuir mediante la redistribución del Estado, por lo que veo con buenos ojos tratar de organizar el tema tributario, y el ministro Ocampo lo ha enfocado con seriedad y rigurosidad.



El sector financiero tiene hoy una sobretasa que es temporal, y está planteado que permanezca, lo cual no me parece lo ideal, pero entendemos que hay unas motivaciones de búsqueda de ingresos que se requieren, pero seguimos pensando que sería mejor que sea temporal y no indefinida.



¿Se ha disipado parte de la incertidumbre electoral?



Sí, en la medida que se han tomado decisiones. El presidente Petro hizo bien designando al ministro Ocampo para mandar un mensaje que fue muy positivo, y hay señales al mercado que disipan un poco los riesgos, pues se entiende dónde estamos y la postura del nuevo gobierno.



¿Cuáles son los principales retos que tiene el país?



El gran reto es la inflación, que ya está por encima de dos dígitos, y la consigna del Banco de la República de bajarla es importante, pues con estos niveles es difícil que la economía avance. Como decimos, el crecimiento disminuirá, de hecho vamos muy acelerados, pero aún así será un crecimiento que sorprenderá positivamente: a principio de año pensábamos que creceríamos entre 4% y 5%, y yo creo que terminaremos entre el 6% y el 7%.



¿Qué objetivo tienen con la comisionista en EE. UU.?



Los mercados cada vez son más globales, y darle a los clientes la oportunidad de invertir en mercados diferentes al colombiano siempre ha sido un propósito. Hemos tenido canales que lo han permitido, pero tener este nuevo mecanismo que permita llegar más fácil a EE. UU. ayuda a esa diversificación.



PORTAFOLIO