Presidente de BVC dice que reactivación llegará si todos 'arriesgamos'

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, dijo que la recuperación económica necesita que todos tomen más riesgos.



“Y eso tiene dimensiones en todos los estamentos, como en los bancos, los fondos de pensiones y cesantías y los inversionistas institucionales, entre otros, pues, si no tomamos riesgos, la economía no despega”, señaló el directivo.

Juan Pablo Córdoba, presidente Bolsa de Valores de Colombia. Archivo Portafolio

“Si uno no hace nada, con el shock quedamos traumatizados y en parálisis”, agregó y dijo que la indefinición de muchos para tomar decisiones “se está volviendo endémico”.



Aseguró que “tampoco es lanzarnos por el abismo. Es hacer cosas de manera proactiva y no mirar los toros desde la barrera”.



En su concepto, la recuperación del país debe pasar por tomar decisiones y riesgos: “Ejecutar decisiones de inversión, nuevos proyectos, cambiar de casa o carro, remodelar o comprar muebles”.



En este sentido, dijo que el mercado financiero debe apoyar para financiar a las empresas.



Incluso, manifestó que las emisiones con respaldo del Fondo Nacional de Garantías han estado tibias. Y apuntó que “no es responsable paralizar el país 8 meses mientras elegimos un nuevo presidente. Sí se necesita tomar riesgos y no postrados en espera de un resultado electoral”.



También consideró que los intermediarios y comisionistas de bolsa están en mora de hacer un trabajo contundente y mover el mercado acccionario, y señaló que la inflación es el menor de los problemas en este momento, pues la economía sigue a medio ritmo y “hablar de subir tasas hoy en día creo que es totalmente prematuro y debería estar en su nivel al menos seis meses”.



