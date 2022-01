Presidente de Fedegán responde sobre supuesto nexo con paramilitares

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, dijo que las declaraciones del ex gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, ante la JEP fueron “delirantes”.



En un comunicado de prensa, el presidente de Fedegán manifestó que señalados criminales ya habían realizado estas falsas acusaciones ante Justicia y Paz para buscar favorecimientos y que, en ese momento, Osorio fue desestimado y terminó condenado a 19 años de cárcel.



Lafaurie resaltó que Osorio aceptó en diligencia judicial que “padezco de trastorno afectivo bipolar que permanentemente me derrota” y que solo un sociópata confiesa, como si nada, que “yo tenía como que un ánimo de pirómano. Me gustaba ver la candela sobre esas chozas donde vivían los campesinos”.



Además, frente a lo dicho por el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba sobre su presunta participación como enlace para que Salvatore Mancuso presionara a la Corte Suprema de Justicia en la elección de Mario Iguarán como fiscal general de la Nación, indicó lo siguiente.



"Mario Iguarán fue elegido fiscal con 17 votos sobre un total de 23, por lo que no solo es delirante sugerir que Mancuso tuviera semejante control sobre la Corte Suprema, sino una calumnia contra la corporación y contra los 17 magistrados que Osorio pone automáticamente bajo sospecha”, dijo el presidente de Fedegán.



En el comunicado de prensa, Lafaurie agregó que “varios de esos magistrados fueron los mismos que, durante los años siguientes, profirieron duras sentencias contra paramilitares y parapolíticos”.



“Osorio es testaferro confeso de Mancuso y concertado con él para delinquir en la escalada de desplazamiento y robo de tierras en Urabá entre 1997 y 1998”, confesión que, según Lafaurie, Osorio “se apresuró a corroborar desde una cárcel en Colombia”.



Para el presidente de Fedegán, “hay un trasfondo político detrás de estas ‘oportunas’ declaraciones, las cuales, a pesar de ser un refrito, como las calificó el ex fiscal Mario Iguarán, están siendo levantadas por la izquierda, en plena campaña electoral, como bandera mediática en las redes (…) para enlodar con infamias la campaña de María Fernanda Cabal al senado de la República”.



Al finalizaR el documento, Lafaurie concluyó diciéndole a la opinión pública que no permitan que estas declaraciones “distraigan a los verdaderos demócratas de este país, de la necesidad de unirse frente a la amenaza del comunismo progresista que se cierne sobre el futuro de Colombia”.



