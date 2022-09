Al presidente del BM lo acusan de negacionista del cambio climático

Pedidos de renuncia del presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, se conocieron en los últimos días luego de que se rehusara a hablar sobre el impacto de las energías fósiles en el recalentamiento del planeta.

Interrogado en una mesa redonda dedicada al financiamiento de la lucha contra el cambio climático, Malpass se negó a dar una respuesta.

"¿Acepta, usted, el consenso científico de que el uso de energías fósiles recalienta peligrosa y rápidamente el planeta?", le preguntó el moderador del evento, a lo que el jefe del Banco Mundial rehusó responder.

La mesa redonda, organizada por el diario The New York Times, se desarrolló en el marco de la Semana del Clima en Nueva York (del 20 al 26 de septiembre), al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Luego de varias preguntas para saber si reconocía el hecho de que las energías fósiles tenían un impacto real en el recalentamiento terrestre, por fin y presionado por el público, Malpass declaró que no sabía.

"No soy un científico", se justificó Malpass, que prefirió destacar el "enorme esfuerzo" realizado por el Banco Mundial para ayudar al financiamiento contra el cambio climático.

Su comentario suscitó numerosas reacciones de parte de ONG especializadas y que solicitaron su renuncia.

"El Banco Mundial no puede ser dirigido por un escéptico del cambio climático. El presidente Joe Biden y el consejo de administración de la institución deben licenciarlo de inmediato", declaró en un comunicado Luisa Galvao, de la asociación Amigos de la Tierra.

"Con Malpass a la cabeza, no se puede confiar en el Banco Mundial como aliado del desarrollo sostenible", dijo, a su turno, Bronwen Tucker, de Oil Change International.

El ex vicepresidente estadounidense Al Gore acusó a Malpass de ser un "escéptico del cambio climático", estimando que había sido incapaz de mejorar el financiamiento de proyectos climáticos en países en desarrollo.

Respuesta de Malpass

El presidente del Banco Mundial aseguró, este viernes 23 de septiembre, en una entrevista, que no tenía intención de dejar su cargo, rechazando nuevamente los señalamientos en su contra.

"No renunciaré y no lo he considerado", respondió Malpass, interrogado por el medio Politico, y agregó que "ninguno" de los estados miembros de la institución internacional había pedido su salida.

Considerado fiel partidario del ex presidente estadounidense Donald Trump, quien propuso su candidatura, Malpass fue elegido como presidente del Banco Mundial en abril de 2019.

David Malpass, presidente del Banco Mundial. AFP

Reacción de la Casa Blanca

La Casa Blanca reprochó a Malpass por su actitud frente a cuestionamientos sobre el cambio climático.

"No estamos de acuerdo con los comentarios efectuados por el presidente Malpass. Esperamos del Banco Mundial que sea líder global en materia de ambición climática y movilización", dijo ante la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Añadió que el Departamento del Tesoro, que supervisa el compromiso del Gobierno estadounidense con las instituciones financieras internacionales, ha dejado clara ya esa expectativa al liderazgo del BM "y que lo seguirá haciendo"

AGENCIAS