Hay más personas con líos para pagar sus préstamos

El país ha mostrado un importante encarecimiento de la deuda, por cuenta de las alzas en la tasa de intervención del Banco de la República. La política alcista busca controlar el comportamiento de la inflación, que se ha mantenido en dos dígitos en los últimos meses. Como consecuencia, el ‘Consumer Pulse’ de TransUnion encontró que un 34 % de los encuestados en el segundo trimestre del año manifiestan que no podrán pagar al menos una de sus deudas.



Esto evidencia una profundización en esta perspectiva, puesto que en la encuesta del primer trimestre, este resultado era 31 %.



(¡Ojo con sus deudas! Consejos para cuidar su historial crediticio).



Esta dinámica se explica, al menos en parte, por una serie de factores relacionados con los ingresos de los hogares. Esta misma encuesta encontró que 29 % de los hogares tuvieron una disminución en sus ingresos familiares, aumentando este resultado en un punto porcentual frente al dato que se había visto durante el primer trimestre.



A esto se suma un incremento de 3 puntos porcentuales en el número de hogares que señalaron que su situación económica era peor que hace un año, en el segundo trimestre.



(Trez, el emprendimiento latino que se toma EE. UU.).



“En línea con las disminuciones de ingresos reportadas, un porcentaje mayor de encuestados indicó que alguien en su hogar había perdido su trabajo (25 % frente a 22 % en el primer trimestre), además de tener a alguien en su hogar que era dueño de una pequeña empresa que cerró o cuyos pedidos se agotaron (8 % frente al 5 % en el primer trimestre)”, asegura el estudio de la compañía.



Ahora bien, un punto que se matiza en el análisis de TransUnion es que la mayoría de personas tienen un plan para pagar sus obligaciones crediticias. Un 37 % de los consultados señalaron que usarían dinero de sus ahorros, otro 30 % dijo que pediría prestado a sus amigos y conocidos y un 10 % afirmó que usaría el cupo disponible de su tarjeta de crédito. No obstante, 4 % manifestó no saber cómo pagarlas.



('Fintech' y tecnología promueven inclusión financiera en Colombia).



Con respecto al ahorro y el crédito, esta encuesta encontró que el porcentaje de personas que pudo reservar una parte de sus ingresos cayó tres puntos porcentuales, llegando a 21 % en el segundo trimestre del año.



A esto se añade que la utilización de crédito disponible tuvo un incremento de dos puntos, llegando a 21 %.



(Qué explica la caída en la compra de bonos corporativos).



Ahora bien, como respuesta a estas situaciones, la mayor parte de las personas consultadas (47 %) señalaron que van a reducir sus gastos discrecionales, como cenas fuera, viajes, entretenimiento.



Así mismo, un 24 % mantendrá estos gastos en los mismos niveles y 27 % dijo que haría aumentos.



“Los colombianos continúan preocupados por las dinámicas macroeconómicas, en particular la inflación, el empleo y el aumento de las tasas de interés”, aseguró el estudio.



PORTAFOLIO