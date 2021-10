Presupuesto de inversión del país para 2022 será de $68,2 billones

Archivo particular

El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este viernes que la economía del país crecerá en este 2021 por encima del 7 %, pese al impacto de la pandemia de covid-19, y será "el mejor crecimiento económico de este siglo en Colombia".



(Vea: Analistas pronostican una posible inflación de 4,88 % para diciembre).

Durante la sesión de clausura de la edición 23 del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), en Cartagena, el mandatario explicó que en el segundo trimestre de 2021 se logró "el mejor crecimiento trimestral en lo que va corrido de este siglo".



"Ya vemos los pronósticos de las agencias (calificadoras de riesgo), de los bancos de inversión, de los organismos multilaterales y hasta del propio Banco de la República y esto no es simplemente aspiracional", aseguró.



(Vea: El PIB de Colombia no crecería menos de 3,3 % en los próximos 5 años).



Duque agradeció al sector de los servicios públicos por el apoyo que recibió el país durante los meses más duros de la pandemia y dijo que un crecimiento como el que se espera "es la respuesta de un país que sale adelante, que es resiliente".



"Vamos a lograrlo y si alguien tiene alguna duda, la mejor respuesta fue la que vimos la semana pasada por parte de los más distinguidos bancos de inversión de los Estados Unidos, decían: 'Colombia es la economía de América Latina que más rápido está creciendo, que más rápido está creando empleo y que más rápido va a estar en los niveles pre pandémicos'", apostilló.



(Vea: Al Fome le quedan más de $7 billones por ejecutar: ¿en qué se usarían?).



INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN



En el Congreso de Andesco, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero, dijo que el presupuesto de inversión de Colombia para 2022 será de 68,2 billones de pesos (unos 18.122 millones de dólares), "el más alto de la historia del país, y se dirigirá a la protección de los más vulnerables y a la reactivación económica".



Manifestó que, de ese total, 10,8 billones de pesos (unos 2.870 millones de dólares) van para el sector del transporte, "programas de vías terciarias y vías secundarias".



(Vea: Recuperación de empleo formal repuntó en las grandes capitales).



"También tenemos una inversión muy importante en los sectores sociales de 32,7 billones de pesos (unos 8.690 millones de dólares)", agregó la funcionaria.



"Vamos a acompañar a los colombianos más vulnerables a que salgan de la situación de pobreza que tienen mientras impulsamos la reactivación", enfatizó Botero.



Por su parte, los presidentes de empresas como Telefónica, Claro, Tigo Telecomunicaciones, Directv, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y GTD Colombia coincidieron en el Congreso en la urgencia de reducir la brecha digital y en la necesidad de llegar a más hogares colombianos.



(Mapa: las proyecciones económicas del FMI para Colombia y Suramérica).



"En Colombia, uno de cada tres hogares no tiene internet fijo", dijo el presidente de ETB, Sergio González.

Presidentes de empresas de telecomunicaciones coincidieron en necesidad de reducir brecha digital. Archivo EL TIEMPO

EFE