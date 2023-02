Presupuesto de turismo creció 87 % y bordeará los $500.000 millones

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó el plan 'Turismo en Armonía con la vida' documento que representa política pública de turismo 2022-2026 y con el cual busca fortalecer las capacidades de las comunidades, el desarrollo de los territorios, el medio ambiente, la economía sostenible y la inclusión de territorios con el fin de trabajar para que 'todos sean privilegiados'.



La presentación contó con la presencia del ministro de Comercio, Industria y Turismo, German Umaña Mendoza, y el viceministro de turismo, Arturo Bravo, y 32 autoridades del turismo de departamentos en el país en el marco del XXXVII Encuentro Nacional de Autoridades Regionales de Turismo que se realizó en Bogotá.



“Siguiendo el mandato del presidente Gustavo Petro, de consolidar una industria turística que esté en armonía con la vida, sostenible, protectora del medio ambiente y que aporte a la construcción de paz en los territorios con nuevos ingresos, presentamos al país nuestra política, con la que le apostamos a la transición económica y el desarrollo del sector, aprovechando la riqueza natural y el inmenso potencial turístico de Colombia”, inició el ministro Umaña.



Así las cosas, se plantearon cuatro ejes temáticos dentro de la política.



Democratización del turismo

Este eje será la 'fuerza transformadora' para una cultura de paz, con la cual esperan promover la accesibilidad universal creando mejores condiciones para un turismo, sin ninguna discriminación, esto en el marco de un turismo social.



Además, se democratizará el conocimiento y se implementará el programa Territorios Turísticos de Paz.



“Si no creamos desarrollo, sino creamos riqueza y no entendemos que debemos manejar esa riqueza para disminuir los niveles de desigualdad e incluir a los más pobres, a la economía popular, a esa Colombia profunda. Sino somos capaz de recuperar la esperanza y hacer realidad nuestros sueños, es duro decirlo, pero para qué vivimos”, señaló el ministro Umaña.



Territorios turísticos para el bienestar y la equidad.

En este eje buscan potenciar el desarrollo territorial del turismo mejorando la gobernanza nacional y regional del turismo, además las capacidades de gestión público-privada, las herramientas de política existentes, las condiciones de la infraestructura, mejorando sobretodo regionalmente este renglón, brindar seguridad y la atracción de la inversión en los destinos.



Alternativa en la transición económica

Desde que inició el mandato, el presidente Gustavo Petro ha buscado reemplazar las divisas que recibe el país por actividades extractivas por turismo, pero de una manera responsable con la sociedad y el medioambiente. Es así como en este plan busca fortalecer la justicia ambiental a partir de estrategias entorno a la adaptación y mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible y regenerativo del turismo.



Internacionalización

Con esta iniciativa, se busca mejorar las condiciones de productividad, innovación e información en los procesos de desarrollo del sector, el fortalecimiento de las economías populares y las nuevas formas de trabajo comunitario en los territorios, así como la promoción y posicionamiento de nuestro país en el mapa mundial del turismo.



Con estos cuatro pilares, en el Plan Sectorial de Turismo, la cartera y el Gobierno buscan que el turismo impulse la transición de una economía extractiva a una de desarrollo sostenible.



¿Y las metas? Estas son las que se esperan cumplir:



- Para 2023 se espera que lleguen al país 5,44 millones de turistas



- La expectativa para 2026 es recibir a 7,5 millones de visitantes no residentes en un escenario conservador y 12 millones en el escenario optimista ideal.



- Se proyecta generar 300.000 nuevos empleos en el sector al 2026.



- Se estima que las exportaciones de turismo pasen de 7.301 millones de dólares en 2022 a 9.906 millones de dólares en 2026.



Finalmente, para este 2023, el Gobierno asegura que se incrementará el presupuesto para el sector turismo en más del 85 % con respecto al año pasado, es decir quedará cerca a los $500.000 millones.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio