Dieta vegana sería más cara que una tradicional: esto valdría

Las dinámicas de precios, producción, comercialización y demás factores en torno al agro, vienen presentando diferentes variaciones en materia macroeconómica por las eventualidades que ocurren en el país.



Tal es el caso del sector avícola que al menos en materia de precios ha presentado una volatilidad en el últimos mes. De acuerdo con el boletín de precios de los productos agrícolas, el pollo y el huevo, fueron de las proteínas que se fueron al alza durante junio.



Sin embargo, está tendencia se ha venido corrigiendo en las últimas semanas.

Ahora bien, otro de los factores que llaman la atención es la sanidad como pilar de la producción aviar.



Según el boletín Fenaviquin, Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) y que correspondiente al mes de junio, es prioridad para el sector establecer las medidas de mitigación y de control de la gripe aviar, que ha venido afectando a los animales de este sector.



Por esta razón, el gremio estima que el manejo oportuno de la enfermedad, permitió mitigar la mortalidad y aumentar las ganancias de pesos de las aves.



“El Factor Europeo de Eficiencia Productiva (Feep), presentó una mejora de 4.87%, al lograr un mejor peso del pollo con una menor conversión, con un día más, a pesar de la mayor mortalidad presentada”, aseguran.



En terminos generales, la Federación le aseguró a Portafolio que actualmente el precio del pollo depende de la oferta ya que es una “cuestión de mercado, pero oferta de pollo y huevo sí hay”.



A su vez, manifestaron sus expectativas en que este 2023 volverán a los 17 millones de huevos en producción y a mantener las 1,8 millones toneladas de pollo.

El costo del veganismo

De acuerdo con el estudio de Fenavi, la filosofía del veganismo ha sido objeto de diferentes análisis y estudios que revelan la realidad sobre si es más costoso o no asumir una dieta sin origen animal.



Con base en los resultados se estimó que en materia nutricional la comida del medio día, es decir, el almuerzo es la proteína que más incluye pollo, seguido por res y huevo. “Mientras que el vegano es el que menos aporta”.



Por otra parte, se estimaron los precios por plato según la proteína. Este resultado arrojó que los almuerzos pueden ser más costosos en una dieta vegana, ya que según los cálculos, uno de estos platos con tofú puede tener un costo total de $4.945, en donde solo la proteína (tofú) tiene un valor de $1.485.



En materia del pollo, el almuerzo tendría un costo total de $3.155, y desglosando solo el valor de la proteína esta costaría $1.164. En la misma linea, con el caso del huevo, el costo total estaría en unos $3.787 y solo el producto unos $1.210.



Ahora bien, a lo que corresponde el cerdo, esta proteína tendría un costo total por almuerzo de $3.992 y solo el corte $1.217.



En el caso de la res, es uno de los productos que más encarece las comidas con un costo total de $4.847 y solo el valor de la proteína es de $1.244.



Según lo dicho por Fenavi, el costo en general de las dietas veganas puede variar, dependiendo de diversos factores como la oferta de productos, la ubicación geográfica, la disponibilidad y gustos personales.



“Estas dietas pueden ser tan económicas o costosas como uno desee. Si se enfocan en alimentos básicos, como granos, legumbres, frutas y verduras de temporada, es posible conseguir un costo bajo”, asegura en su estudio la Federación.



Cabe destacar que si se opta por el consumo de productos veganos procesados, orgánicos o de marcas especiales, estos pueden encarecer más el plato que su contraparte no vegana.



Esto, teniendo en cuenta que el 82% de este tipo de dietas se concentra en vegetales y cereales, pero “ estos no suplen el requerimiento nutricional a la hora del almuerzo”, concluyen.



